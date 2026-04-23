La regularización de Sánchez viola la Ley de Extranjería: ni dos años de arraigo, ni prueba laboral, ni pasaporte

Ya ha habido jueces que han empezado a alertar de una evidencia: la regularización masiva de inmigrantes ilegales de Pedro Sánchez viola las exigencias de la Ley Orgánica de Extranjería. Y ha sido aprobada por decreto sin ni siquiera haber sido convalidada por el Parlamento, por lo que no debería poder violar esa norma de ninguna de las maneras. Se trata de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería). Y esta norma exige un mínimo de dos años de arraigo —ahora se piden cinco meses—, contar con pasaporte, tener contrato o una prueba laboral, aportar de forma efectiva los antecedentes penales, etc. Y nada de todo ello se pide ahora gracias a Sánchez.

Tipos de arraigo

La citada ley orgánica regula diferentes tipos de arraigo. Y ese arraigo es, precisamente, la vía para obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. El tiempo de permanencia exigido para poder optar por esta vía en la Ley Orgánica de Extranjería varía según la modalidad aplicada. Y oscila entre los dos años y los tres años, nunca los cinco meses de Sánchez, sin contar con todo el resto de requisitos también vulnerados.

Si se opta por el "arraigo social", el más común, se exige lo siguiente en esa norma de rango superior: el inmigrante debe demostrar una permanencia continuada en España de un mínimo de 3 años, debe aportar un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales y probarlo y demostrar vínculos familiares o presentar un informe de inserción social. Casi nada de todo esto se exige en la regularización de Sánchez.

Si la vía elegida por el inmigrante es el "arraigo laboral", el proceso reclama una permanencia mínima de 2 años y se debe demostrar con prueba efectiva haber trabajado de manera legal —o irregular bajo ciertas condiciones de prueba confirmables por las autoridades españolas— durante al menos 6 meses dentro de esos dos años. Tampoco esto se exige ahora.

Una tercera posibilidad es el "arraigo para la formación". Se trata de una figura reciente que también exige 2 años de permanencia mínima —hay que recordar que ahora solo se piden cinco meses—. Además, se exige un compromiso de realización de una formación reglada o profesional para el empleo. La residencia se concede solo para estudiar y se puede prorrogar o convertir en permiso de trabajo tras finalizar los estudios y probarlo. Y deben ser estudios confirmables.

La cuarta posibilidad es el "arraigo familiar". A diferencia de los anteriores, el arraigo familiar no exige un tiempo mínimo de permanencia previo, pero por el hecho de que la exigencia real de arraigo recae en el familiar que sí debe haber acreditado previamente su arraigo y que genera este pretendido derecho familiar. Esta figura se puede solicitar por padres o madres de un menor de nacionalidad española, o hijos de padre o madre que hubieran sido españoles de origen.

Requisitos comunes

Pero es que, además, y como requisitos comunes para todos los tipos de arraigo, la Ley Orgánica de Extranjería reclama:

1) Antecedentes penales: probar el hecho de no tener antecedentes en España ni en los países donde se haya residido los últimos 5 años.

2) No ser ciudadano de la UE: no ser nacional de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

3) Permanencia continuada: demostrar que no se ha salido de España más de 120 días en el periodo de 3 años (para el arraigo social) o más de 90 días (para el arraigo laboral o por formación).

4) Y contar con el pasaporte: tener el pasaporte en vigor (original y copia completa), con lo que quienes destruyen su documentación quedan fuera de cualquier proceso.

Para colmo, para optar por el arraigo social, debe demostrarse contar con medios de vida: un contrato de trabajo firmado por el empleador que garantice al menos el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Y como pruebas de la estancia se exigen: certificado de empadronamiento histórico; pruebas médicas: citas en el centro de salud o urgencias; movimientos bancarios: compras con tarjeta o recibos de envío de dinero; u otro documento oficial: abono de transporte, contratos de alquiler, multas...

Y todo ello es pisoteado por la regularización de Sánchez.