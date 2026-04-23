Racistas, clasistas y contratos

Como hasta un reloj averiado acierta la hora dos veces al día, Yolanda Díaz dio en el clavo al definir a Junts como un partido "racista" y "clasista". Hay una larga tradición de racismo y clasismo en el catalanismo, desde Jordi Pujol y su hombre andaluz que "vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual", hasta Heribert Barrera, el mito de ERC que consideraba que la inmigración era el principal problema de Cataluña, que "los negros tienen un coeficiente intelectual inferior al de los blancos" y que el mestizaje era "falta de cultura".

A finales del siglo XIX, el doctor Bartomeu Robert aseguraba sin atisbo de duda que existía una raza catalana muy superior al resto de los individuos que moraban en la península ibérica. Habrá quien crea que ha llovido mucho desde entonces, pero un notorio ejemplo del macizo de la supuesta raza catalana, Oriol Junqueras, actualizó en 2008 las teorías raciales de los referentes del catalanismo al afirmar que los catalanes tienen mayor proximidad genética con los franceses que con los españoles.

Tales consideraciones no son óbice para que tanto el catalanismo de izquierdas como el de derechas se muestren partidarios de acoger al típico inmigrante que viene a pagar las pensiones. Pero, ojo, siempre que se comprometa a aprender catalán. Ahora mismo, en pleno proceso de regularización masiva, otro representante de la izquierda catalanista, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha asegurado que el conocimiento del catalán será un requisito a tener en cuenta para renovar dentro de un año el permiso de residencia que se les conceda ahora. Es decir, que la administración autonómica, que será la encargada de emitir los certificados de arraigo, incluirá el conocimiento del catalán entre las condiciones para permanecer en España.

A Junts le parece poco porque en el partido de Puigdemont han advertido que quienes tengan un contrato de trabajo y estén al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social no tendrán que pasar por el cedazo lingüístico de la Generalidad. No tienen suficiente con el hecho de que Illa prepare una norma para que quienes no tengan contrato deban estudiar catalán o demostrar el conocimiento del idioma para renovar los papeles.

Dadas las circunstancias, lo extraño es que no se exija un certificado de catalán a todo el mundo y especialmente a aquellos ciudadanos españoles reticentes a someterse a las reglas del buen inmigrante interesado en caerle bien al amo y lamerle las botas en el idioma de Pompeu Fabra. Mientras tanto, la Generalidad socialista prepara una norma delirante mediante la cual no se exigirá catalán a los extranjeros con contrato de trabajo pero sí a los que no lo tengan.