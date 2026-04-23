Puigdemont, cada vez más nervioso, acusa a Illa de haber dicho "que se jodan"

El prófugo Carles Puigdemont empieza a emitir señales de agotamiento mental a través de los mensajes que escribe en la red social X. Este jueves, en respuesta al discurso institucional del presidente de la Generalidad Salvador Illa con motivo de San Jorge, Puigdemont ha acusado al líder socialista de haberle dedicado un "que se jodan". No consta que Illa se haya manifestado en esos términos ni tampoco ningún dirigente socialista y menos aún en relación con el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya.

En un discurso institucional notoriamente plano, Illa ha dado por superada la "confrontación" en Cataluña y ha pedido "optimismo" para fomentar el uso del idioma catalán. "Si miramos nuestro pasado más reciente y si ampliamos la mirada al contexto internacional tomaremos conciencia de que Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la parálisis y de la indecisión. Cataluña ha dejado atrás el tiempo de la división y de la confrontación. Cataluña vive hoy el tiempo de las soluciones para transformar el país", ha señalado Illa.

También ha presumido del proceso masivo de regularización de inmigrantes al afirmar que "todas las personas que viven y trabajan en Cataluña merecen la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades". En cuanto a la situación del catalán, Illa ha dicho que "cada nuevo catalanoparlante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo del país" y se ha comprometido a ampliar el número de plazas para aprender el idioma hasta las 150.000 con el objetivo de ofrecerlas a quienes obtengan el permiso de residencia.

Un discurso plano

El de Illa ha sido un discurso de carril con los tópicos habituales sobre los esfuerzos del "Govern", el progreso de la región y vagas promesas de mejora en la economía. Nada fuera de lugar, salvo para Puigdemont, quien ha arrancado un mensaje dirigido a Illa en la red social X de este modo: "El '!que se jodan!' que nos habéis dedicado es todo un mensaje de conciliación, y tanto. Las agresiones lingüísticas a los catalanoparlantes son todo fraternidad. Como lo debe ser la alianza con Vox y PP en el Parlament para frenar todo lo que suponga un avance nacional".

"Si callas ante las injusticias, ante el expolio o ante la falta de inversiones, eso no es superar ninguna confrontación. Puedes comprar el relato de la 'normalidad' a golpes de talonario y dinero público, pero las razones de la confrontación se van haciendo más grandes. Puedes pactar con el PP para hacer ver que Barcelona es españolista y puedes coser a multas a los manifestantes independentistas para espantar a la disidencia", continúa el texto firmado por Puigdemont.

Nostalgia de ciudadanos

Ya sin freno alguno, el líder separatista que encabezó el golpe de Estado de 2017 continúa en estos términos: "Pero la paz de los cementerios que queréis para Cataluña no es convivencia: es taxidermia (y nunca mejor dicho si recordamos donde renació el lerrouxismo); la convivencia se gana cada día y se hace fuerte resolviendo los conflictos que tiene la sociedad porque felizmente no todos pensamos igual que el PSC ni sus aliados del 155, y obviamente hay conflictos a los que nos tenemos que enfrentar. El racismo, la violencia, el machismo son conflictos presentes en nuestra sociedad que nos dividen y a los que nos tenemos que enfrentar".

Con la taxidermia y el renacimiento del lerrouxismo Puigdemont se refiere al local de la plaza Real de Barcelona llamado "El taxidermista" en el que se reunían los fundadores de Ciudadanos. Para terminar, Puigdemont le dice a Illa que "el país balsa de aceite no existe en ningún lado". "Es un engaño, como la dulzura de los delfines y la sirena de canto plañidero que advertía Carner. Hay conflicto: social, nacional, económico, medioambiental, lingüístico, cultural, habitacional... ante el cual puedes asumir la responsabilidad de confrontarte a él para resolverlo, o puedes decidir callar para que nadie se dé cuenta, e intentar vivir feliz en el placebo de aquella isla blanca que decían los sabios del poema de Carner. Sabiendo, sin embargo, que 'si hoy por azar fuerais allí / encontraréis por única morada / un triste cobertizo agujereado, sin vallado'".

Illa le echa un capote a Pujol

A pesar de las descalificaciones de Puigdemont, Illa se prodiga en gestos hacia los nacionalistas. Horas antes de la celebración de San Jorge aseguró que había hablado con Jordi Pujol y que este le había dicho que no podía asistir en El Vendrell (Tarragona) a un homenaje a Pau Casals que le hacía mucha ilusión por encontrarse "muy flojo" y sin fuerzas para ir. Esa conversación le sirvió a Illa de excusa para pedir a la Audiencia Nacional que no obligue al corrupto confeso de 95 años a trasladarse a Madrid para someterse a un examen médico y tomarle declaración en el juicio que se sigue contra él y su familia.