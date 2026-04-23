TVE vuelve a quedar en evidencia con un rótulo sobre Guardiola y el pacto PP-Vox en Extremadura

La cobertura de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ha vuelto a situar a RTVE en el centro de la polémica. El programa Mañaneros 360 ha optado por un enfoque abiertamente editorializado: "Guardiola, investida como presidenta. La extremeña convocó elecciones para desligarse de las ataduras de Vox y ahora forma gobierno con ellos tragando con ‘prioridad nacional’".

Un nuevo ejemplo de la falta de imparcialidad que se le exige a un medio público. Más allá del ruido mediático, la realidad parlamentaria es clara. Guardiola ha sido investida con mayoría absoluta tras recibir 40 votos a favor: los 29 del Partido Popular y los 11 de Vox. En contra votaron los 18 diputados del PSOE y los 7 de Unidas por Extremadura.

Durante su intervención, la presidenta defendió la legitimidad del acuerdo alcanzado, subrayando que representa a "tres quintos de la Cámara". Además, lanzó una pregunta directa a la oposición: "¿Les están diciendo a los extremeños que no saben votar?".

La defensa del pacto

El acuerdo entre PP y Vox ha sido uno de los puntos más controvertidos del debate político en la región. Desde la oposición, figuras como Piedad Álvarez o Irene de Miguel lo calificaron de "racista" o "infame".

Guardiola respondió con dureza, denunciando lo que consideró un "arsenal de falta de respeto" y acusando a sus adversarios de intentar "demonizar" un pacto que, según insistió, es plenamente legítimo dentro del marco democrático.

Uno de los ejes de su intervención fue la crítica al Gobierno central liderado por Pedro Sánchez. Guardiola defendió que el acuerdo con Vox es "necesario y urgente" para garantizar la estabilidad de Extremadura y contrapuso su modelo a lo que calificó como concesiones del Ejecutivo central a nacionalistas. La presidenta respondió también a las críticas sobre la inclusión del término "prioridad nacional" en el pacto: "Su prioridad no es nacional, es nacionalista".

Medidas y líneas de gobierno

En cuanto a la acción política, la presidenta destacó datos como la reducción del desempleo en la región, afirmando que "nunca antes ha habido menos parados". También reiteró compromisos clave del acuerdo, como la continuidad de la central nuclear de Almaraz —"Almaraz no se cierra"— y una política migratoria basada en "una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo".

Además, rechazó cualquier retroceso en derechos sociales, asegurando que "los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no son negociables".

La controversia generada por este titular no es un caso aislado. En los últimos meses, la imparcialidad de RTVE ha sido objeto de constante debate. El propio presidente de la Corporación, José Pablo López, afirmó en el Senado: "Yo no miento. En Televisión Española no hay sesgo ideológico".