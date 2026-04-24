El PP ve la amenaza sobre la OTAN una "mala noticia" y pide "cuidar la alianza con EEUU"

Desde el Partido Popular se muestran preocupados después de que se haya dado a conocer que el Pentágono de EEUU recoge en un email la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por los incumplimientos de Pedro Sánchez. Entre ellos, su negativa a llegar al 5% de gasto en defensa, a pesar de haberlo firmado. "No es una buena noticia", trasladan fuentes de la dirección nacional a Libertad Digital.

Los de Alberto Núñez Feijóo recuerdan, sin embargo, que "el Tratado de Washington no contempla la suspensión de los Estados miembro". "No contempla ni la suspensión, ni la expulsión. Solo establece la posibilidad de que un país miembro decida salir de la OTAN", añaden, por lo que rebajan la amenaza, aunque tienen en cuenta lo que traslada sobre las relaciones entre EEUU y España.

"No es una buena noticia porque demuestra un estado de ánimo en EEUU que no es bueno para España ni para la OTAN. Debemos cuidar la Alianza", añaden desde el PP. Feijóo es la persona encargada de dirigir la política internacional del PP, que asumió en primera persona en el último Congreso Nacional del partido del pasado mes de julio. Está asesorado en esa labor por Ildefonso Castro, diplomático y exsecretario de Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La amenaza de Trump ha sido respondida por Pedro Sánchez con desaire, en línea con la estrategia que viene manteniendo desde hace tiempo para provocar un choque con EEUU. Especialmente, después de exhibir que su apuesta pasa por cuidar a sus aliados de izquierdas en México, Brasil o China, a pesar de que esto aleje a España de Europa, no solo de Norteamérica.