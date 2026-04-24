La UCO caza a Pardo de Vera: negó órdenes de la trama y los mensajes prueban que conocía hasta la queja de los técnicos

Isabel Pardo de Vera ha iniciado una estrategia legal para pretender desligarse de la trama. Pero la información aportada por la UCO al caso Koldo desmienten esa supuesta lejanía. Lo cierto es que, como afirma la UCO, los mensajes intercambiados entre ella y Koldo García Izaguirre apuntalan la tesis de que ella trasladó el contacto de la principal empresa de la trama Koldo-PSOE, Soluciones de Gestión, para que se firmaran los contratos de compra de mascarillas.

La UCO señala en su información aportada al juicio –donde no está imputada Isabel Pardo de Vera pero sí en el caso de obras públicas presuntamente amañadas– que "Koldo procedió a trasladar estas imágenes a Isabel, lo que permite colegir que le informó de cuestiones relativas a la ejecución del contrato investigado". Las imágenes en cuestión son nada menos que los avisos de técnicos de ADIF alertando de que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.

"Llegados a este punto, resulta de interés traer a colación determinados extractos de la declaración que Isabel prestó en sede policial, al objeto de contrastarlos con el contenido de los mensajes anteriormente descritos", señala la UCO.

Y, cabe recordar que "el 20 de febrero de 2024 tuvieron lugar las detenciones de Koldo y Aldama, entre otros investigados en la presente causa. En este contexto, esta Unidad tomó declaración a varias personas. Entre ellas, a las 13:30 horas del día 21 de febrero de 2024, agentes de esta Unidad recibieron declaración en calidad de testigo a Isabel, siendo informada en ese acto de que, conforme al artículo 458 del Código Penal, estaba obligada a decir la verdad, y que el incumplimiento de dicha obligación podía conllevar responsabilidad penal".

Tras esa advertencia, "Isabel manifestó que "por Consejo de Ministros publicado en el BOE se encomendó a ADIF y a Puertos del Estado, la compra de mascarillas para varias administraciones a través de una declaración de emergencia por COVID". Aseguró no conocer "al adjudicatario, pero para este expediente se reunió el Comité de Dirección para clarificar el procedimiento de contratación de emergencia, decidiéndose que será la Dirección General de Personas, supervisada por la Secretaría General, la que se haría cargo de dicha contratación". Que creía "recordar, que había varias empresas suministradoras de mascarillas" y que "no recibió órdenes para la adjudicación, pero si recibió presión del ministro de Transportes Ábalos y de su Gabinete para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible, y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida".

Pardo de Vera añadió en esa declaración que no sabía si Koldo había intercedido en esa contratación "pero que en este tema y en otros muchos Koldo era muy insistente, y que contactó con ella en numerosas ocasiones siempre en nombre del ministro de Transportes (Ábalos), para diversas cuestiones".

La UCO añade que "otro de los aspectos que resultan llamativos de su declaración guarda relación con la manifestación que procuró una vez preguntada en relación "a la adjudicación antes mencionada, cómo se contactó con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas [la principal empresa de la trama]. En este sentido, Isabel manifestó que "lo desconoce. Que no recuerda ningún contacto de Soluciones ni de ninguna otra empresa suministradora de mascarillas, aunque cree recordar intercambio de correos electrónicos, ya que estaban en confinamiento".

Y la UCO concluye que "tales manifestaciones resultan llamativas a la luz de las comunicaciones que se informan en el presente oficio, en las que se aprecia que Koldo facilitó a Isabel el contacto de Íñigo –titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión– y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato".