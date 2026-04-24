Sánchez rebaja la amenaza del Pentágono: "No trabajamos con emails"

"No trabajamos sobre emails, sino con documentos oficiales y posicionamientos, en este caso del Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: cooperación absoluta con los socios, pero siempre dentro de la legalidad", ha afirmado el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, desde Nicosia, en referencia a las informaciones que apuntan a que el Pentágono estaría valorando la expulsión de España de la OTAN.

Con estas palabras, el jefe del Ejecutivo ha tratado de enfriar la incipiente tensión diplomática con Estados Unidos tras la difusión de un correo interno del Pentágono en el que se contempla la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica por sus discrepancias en torno a Irán. Moncloa busca así desactivar la carga política de una filtración y evitar que un documento interno escale a crisis formal sin que por ahora haya una posición oficial de Washington.

Sánchez ha optado por la prudencia ante lo que supone un toque de atención del principal socio en la OTAN, situando la respuesta española en el ámbito institucional y alejándola del ruido de filtraciones. La reacción llega después de que Reuters revelara un mensaje interno del Departamento de Defensa en el que se estudian medidas de presión contra aliados que, a juicio de EEUU, no habrían respaldado con suficiente contundencia sus operaciones en la guerra contra Irán.

El malestar en Washington, en cualquier caso, dista de ser puntual y se ha convertido ya en una constante. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado en distintas ocasiones contra España, a la que ha tildado de "un aliado terrible", además de cuestionar los "horrendos" resultados de su economía. Desde el Gobierno aseguran que no entrarán al choque por cada declaración del presidente republicano, al que reprochan, en privado, alimentar una situación "inestable" en el conflicto con Irán a golpe de redes sociales.

Esta polémica se produce después de que Sánchez aprovechara sus tres actos en Barcelona el pasado fin de semana para proyectarse en la escena internacional como un antagonista directo de Trump.