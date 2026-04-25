Esperpénticas declaraciones: las mentiras del rescate de Air Europa

Carlos Cuesta ha diseccionado la reciente declaración de Javier Hidalgo, ex ejecutivo de Globalia, ante el Tribunal Supremo. Durante la tertulia, en la que participaron de colaboradores Raúl Vilas y Carmelo Jordá, se puso de manifiesto lo que calificaron como una "amnesia selectiva" por parte de Hidalgo. El empresario, que compareció como testigo en el marco del caso Koldo, se limitó a negar cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa, a pesar de las crecientes evidencias aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La estrategia de defensa de Hidalgo consistió en un sistemático "no" ante preguntas clave sobre la mediación de Víctor de Aldama y la influencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Carlos Cuesta subrayó que, aunque Hidalgo no acudía como imputado, su interrogatorio tuvo un tono propio de quien intenta eludir responsabilidades penales. Las contradicciones afloraron cuando se confrontaron sus negativas con los informes técnicos que sugieren una relación estrecha entre la cúpula de Air Europa y la trama de corrupción que anidaba en el Ministerio de Transportes.

Uno de los puntos más polémicos fue el encuentro del 16 de julio de 2020. Según Carlos Cuesta, ese día Hidalgo se reunió con Begoña Gómez por la mañana, antes incluso de que el rescate fuera solicitado oficialmente. Posteriormente, se habrían producido encuentros con el entonces ministro José Luis Ábalos y otros miembros del Gobierno. Esta cronología de reuniones sugiere que el rescate se gestó en un entorno de opacidad y contactos privilegiados, alejados de los cauces administrativos ordinarios que deberían regir la concesión de ayudas públicas.

El papel de Calviño y María Jesús Montero

El papel de Nadia Calviño y María Jesús Montero también fue objeto de análisis. Cuesta destacó que Hidalgo intentó realizar lo que denominaron una voladura controlada al señalar a los ministerios de Economía y Hacienda como los verdaderos responsables finales de la tramitación del préstamo. Al mencionar a Calviño y Montero, el empresario parece lanzar un aviso al Ejecutivo de Pedro Sánchez: si la situación judicial de Air Europa empeora, no dudará en señalar a las instancias superiores que dieron el visto bueno definitivo a la operación de 475 millones de euros.

La cuantía del rescate es otro de los elementos que chirrían en esta investigación. Inicialmente se habló de una cifra cercana a los 400 millones, pero finalmente el importe se elevó hasta los 475 millones de euros. En El Programa de Cuesta se cuestionó este incremento injustificado, planteando la sospecha de si esos 75 millones adicionales pudieron servir para el pago de comisiones o favores a los mediadores de la trama. Resulta especialmente llamativo que Hidalgo negara conocer el impacto de estas decisiones financieras mientras su empresa se encontraba en una situación de extrema necesidad.