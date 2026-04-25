Adif, 'las Jésicas', Forestalia, Servinabar: el enchufismo del PSOE reabre el debate sobre los controles públicos

Los casos de corrupción que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo evidencian que los controles sobre el dinero público son siempre insuficientes. Contrataciones de personal a dedo, favoritismo empresarial, mordidas, tráfico de influencias... un sinfín de delitos que reabren el debate sobre el mal uso de las administraciones públicas. El PP ha emprendido una ofensiva parlamentaria, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, para recabar datos al respecto.

El grupo de Ester Muñoz ha registrado 62 preguntas en el Congreso para conocer si "se recaba de manera sistemática, en los sistemas de información de contratación de la Administración General del Estado, la identidad de los subcontratistas que intervienen en la ejecución de los contratos públicos", después de casos como el de Jésica en Tragsatec.

Lo mismo sucede con casos con el de Forestalia, y las presuntas comisiones de las renovables. "¿Qué departamentos ministeriales cuentan actualmente con registros o bases de datos internos en los que se recoja la información relativa a las subcontrataciones comunicadas por los contratistas principales?", preguntan en el PP, que pide "cambios normativos o tecnológicos que permitan mejorar la publicidad y la trazabilidad" de esas contrataciones.

El caso de Servinabar y Santos Cerdán vuelve a poner de relieve la cuestión de la incompatibilidad de los cargos, el presunto uso de testaferros o el tráfico de influencias. Lo mismo que el caso de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. "¿Dispone el Gobierno de estadísticas sobre el número de expedientes de contratación en los que se haya detectado un posible conflicto de intereses relacionado con vínculos familiares, y sobre el tipo de medidas que se han adoptado en esos casos?", pregunta el PP.

Adif, especialmente sensible

Especialmente llamativo es el caso de Adif, y hasta qué punto la compañía está trufada de cargos vinculados al PSOE, en muchos casos sin experiencia alguna. En la picota, varios de sus directivos, incluido Isabel Pardo de Vera. Al respecto, el PP pide conocer "en cuántos casos, durante los últimos cinco años, se ha impedido una subcontratación en obras de integración urbana de terrenos ferroviarios por haberse apreciado un conflicto de intereses o una vinculación con cargos públicos".

"¿Cuántos convenios urbanísticos o de integración urbana de suelos ferroviarios ha suscrito ADIF con comunidades autónomas y entidades locales en los últimos diez años, y cuál es el importe económico global asociado a dichos convenios?", añaden, recogiendo varias preguntas sobre la compañía pública.

Los casos de corrupción que han afectado a PP y PSOE en las últimas décadas pusieron de relieve la necesidad de endurecer los controles para la contratación pública. A la vista de lo ocurrido, se han confirmado insuficientes y, en muchos casos, inexistentes. Por ello, el PP interpela al Ejecutivo para saber si "tiene previsto implantar un sistema que permita conocer de forma agregada y pública el volumen de modificaciones contractuales y las causas que las justifican, tal como sugieren los órganos de supervisión".

En este sentido, piden mejorar la transparencia: "¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno, en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, para conseguir un estándar común mínimo de publicación de información sobre subcontratación en los portales de transparencia?".