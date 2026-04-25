Las traiciones de Sánchez y España fuera de la OTAN

La política exterior del Gobierno es un disparate más relacionado con los intereses personales de Pedro Sánchez y de personajes no menos turbios como José Luis Rodríguez Zapatero que con el interés general. El autoritarismo y la opacidad confluyen en una materia que ya no es una política de Estado, sino un ejercicio de demagogia populista guiado por objetivos inconfesables e incompatibles con las posiciones tradicionales de España. A eso hay que añadir la nada infundada sospecha de que se actúa bajo chantaje o como mínimo presión exterior. Solo así se puede explicar el giro copernicano respecto al futuro del Sáhara.

Pedro Sánchez ha sido felicitado por los terroristas de Hamás. Los iraníes han decorado misiles con pegatinas de agradecimiento al presidente en las que se incluía su retrato y la frase "gracias, primer ministro". También se ha entregado a China sin que se sepan las condiciones de esa rendición incondicional a una dictadura en la que la invocación sanchista a la "legalidad internacional" causa carcajadas. Por no hablar del vergonzoso papel del Gobierno en relación al régimen venezolano, que sostuvo en contra del criterio de la Unión Europea y de las más elementales nociones de la democracia y los derechos humanos.

Dadas las circunstancias, que en los Estados Unidos se planteen expulsar a España o suspender su adhesión a la Alianza Atlántica es prácticamente una consecuencia natural de las traiciones y serpenteantes movimientos de Sánchez, de una política exterior absolutamente desleal con la OTAN y al servicio fundamentalmente de los enemigos de la OTAN. Y todo ello con la habitual chulería de Sánchez, con mentiras sobre el esfuerzo presupuestario militar, contratando empresas chinas vetadas en Europa por razones de seguridad y llevando a cabo toda clase de gestos y de guiños a regímenes como el iraní o a los terroristas de Hamás mientras adopta una posición claramente hostil contra Israel.

Entre los delirios más sonados de Sánchez está el de convertirse en la némesis de Donald Trump, en una especie de cabecilla de los enemigos internacionales de los Estados Unidos, tal como se pudo comprobar el pasado fin de semana en la cumbre de Barcelona. Las dificultades planteadas a los Estados Unidos en el uso de las bases españolas en las operaciones contra el régimen de los ayatolás no han sido un ejemplo de soberanía, sino un gesto de apoyo a esa teocracia criminal que no duda en ahorcar a los homosexuales y lapidar a sus mujeres por no cubrirse la cabeza.

Según Sánchez, la guerra de los Estados Unidos es ilegal y está fuera del derecho internacional. En cambio, matar a los disidentes y a las mujeres que no se sometan a los ayatolás es perfectamente legal y debe estar amparado por las Naciones Unidas. Según las teorías de Sánchez, lo que ocurre en Cuba también sería perfectamente legal. Igual que convertir España en el gran coladero de la inmigración, cosa que no cuenta precisamente con el apoyo de nuestros socios europeos ni se atiene a ningún tipo de legalidad o derecho.