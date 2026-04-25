El Gobierno aparca los Presupuestos y señala a Trump como responsable de la "inestabilidad" en la guerra en Irán

El Gobierno no quiere ni oír hablar de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo aparca las cuentas públicas y señala al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como responsable de la "inestabilidad" en la guerra en Irán, lo que, según Moncloa, le impide centrar sus esfuerzos en una de sus principales obligaciones constitucionales. Todo ello tras años de incumplimientos, en un contexto en el que el Ejecutivo sigue gobernando con los Presupuestos de la legislatura anterior, aprobados por un hemiciclo distinto al actual.

El Ejecutivo está dispuesto a aprovechar el contexto y, tras recuperar el lema del ‘No a la guerra’, modula su discurso en función de sus intereses. Por un lado, pone el acento en la volatilidad global y en la "inestabilidad" vinculada al conflicto con Irán —una situación que atribuye en parte al papel de Donald Trump— para justificar el aplazamiento de los Presupuestos. Por otro, se felicita por los buenos resultados macroeconómicos y sostiene que España es uno de los países menos afectados por la guerra.

De hecho, en Moncloa se escudan en que la guerra en Irán es el asunto que ahora mismo concentra la preocupación ciudadana, relegando a un segundo plano el debate sobre los Presupuestos, tal y como reconoce un miembro del propio Ejecutivo. Según esta interpretación, el contexto internacional y la incertidumbre derivada del conflicto marcan la agenda pública y política, lo que, a su juicio, justificaría no situar en el centro la negociación de las cuentas. Sin embargo, la realidad es que el Ejecutivo no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes y evita exponerse a una derrota en una votación de tal calibre.

Tras meses de incumplimientos, el Gobierno ha optado por evitar compromisos concretos y no aclara si presentará las cuentas en un ejercicio que ya avanza en su segundo trimestre, lo que sugiere que da por perdidos los Presupuestos de este año y que el foco se desplaza ya hacia los de 2027, año en el que se celebrarán elecciones generales.

"Se intentará" presentarlos antes de verano, dijo el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para posteriormente admitir la dificultad de anticipar previsiones no solo para finales de año, sino también para 2027. En todo caso, el Ejecutivo acumula compromisos incumplidos, lo que refuerza la percepción de que, en esta legislatura, difícilmente cumplirá con el mandato constitucional. El Gobierno ha dejado de fijarse plazos tras los reiterados retrasos desde el pasado mes de septiembre, cuando la Constitución establece la presentación de las cuentas públicas.