De la caza de brujas a la caza de jueces

Durante los últimos años, la izquierda española ha sustituido la legítima aspiración de transformar la sociedad por la de castigar a todo aquel que se salga del perímetro ideológico que ella misma ha impuesto como único marco aceptable.

La última polémica en torno a la magistrada Teresa Palacios, la cual preside el juicio del caso Kitchen, es un buen ejemplo de hasta qué punto se ha extendido esta forma de intimidación. Determinados medios han querido presentar su actuación como "fraude procesal" por haber impedido algunas preguntas dirigidas a testigos como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, dando a entender que la juez estaría protegiendo al Partido Popular o torpedeando el procedimiento. No obstante, lo que se omite de forma interesada es que no todos los comparecientes ocupan la misma posición jurídica, ni tienen las mismas obligaciones, ni pueden ser tratados como piezas intercambiables al servicio del espectáculo político.

En realidad, lo que ocurrió en ese juicio es que la abogada del PSOE estaba estirando el interrogatorio hasta llevarlo a terrenos que no eran propiamente objeto del procedimiento, utilizando la declaración de los testigos no tanto para aclarar los hechos concretos que se estaban enjuiciando, sino para construir una causa general contra el adversario político. Y es ahí donde la actuación de la magistrada cobra todo el sentido, pues un juicio penal no puede convertirse en una comisión parlamentaria, ni en un mitin con toga, ni en una oportunidad para someter a determinados testigos a un interrogatorio prospectivo con el único objetivo de obtener titulares. Si una parte pretende introducir cuestiones ajenas al objeto procesal, el juez no sólo puede intervenir, sino que es su obligación hacerlo.

Huelga decir que además un testigo tiene la obligación de decir la verdad, precisamente porque aparece para aportar información sobre unos hechos respecto de los cuales puede tener conocimiento. Por el contrario, el acusado tiene derecho a no declarar, a no confesarse culpable e incluso a mentir, no porque nuestro sistema proteja la mentira como valor, sino porque protege el derecho de defensa frente al poder punitivo del Estado. Por tanto, cuando una jueza impide que a un testigo se le formulen preguntas que pueden conducirlo a autoincriminarse o que desbordan el objeto del procedimiento, no está encubriendo a nadie, sino evitando que se pervierta la naturaleza de su intervención procesal y que, por la puerta de atrás, se convierta el juicio en un instrumento de persecución pública.

Lo preocupante no es que se critique una decisión judicial –algo perfectamente legítimo en una sociedad libre–, sino que cada actuación que no satisface las expectativas del bloque gubernamental sea inmediatamente traducida en términos de conspiración, sabotaje o complicidad con la derecha. Si el juez permite determinadas preguntas, es independiente; si las limita por razones procesales, pasa a ser sospechoso. Si una resolución perjudica al adversario, se celebra como justicia; si protege sus garantías, se denuncia como privilegio. Y así se va instalando una narrativa profundamente contradictoria: que la independencia judicial sólo merece respeto cuando sirve a los intereses del poder establecido.

Este clima conecta directamente con el hecho de que el Ministerio de Igualdad haya pedido al CGPJ que expediente al magistrado David Maman Benchimol por señalar las carencias que tiene nuestra legislación en la prevención de la violencia contra la mujer, argumentando que esta les concede tantas ventajas a las denunciantes que se acaba viciando el procedimiento. Se podrá discutir si sus declaraciones fueron más o menos afortunadas, pero lo que no puede normalizarse es que un ministerio se dedique a activar mecanismos disciplinarios contra magistrados por razonamientos jurídicos que incomodan su marco ideológico.

Y esto es precisamente lo peligroso porque el Estado de Derecho no consiste en que los jueces hagan lo que al Gobierno le gustaría, sino en que puedan aplicar la ley, interpretar los hechos y proteger las garantías procesales incluso cuando eso resulte incómodo, inoportuno o políticamente inconveniente. El problema es que la izquierda ha pasado de querer ganar los debates a disciplinar a quienes los hacen posibles.

Y así, entre titulares incendiarios, ministerios vigilantes y campañas de señalamiento, España empieza a recorrer un camino peligrosísimo: aquel en el que el poder deja de conformarse con nombrar jueces para empezar a cazar a quienes todavía se atreven a comportarse como tales.