Ester Muñoz asegura que "cualquier persona razonable que lee" firmaría los pactos con Vox, incluido Juanma Moreno

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, aseguró este sábado que "cualquier persona razonable que lee" podría firmar los pactos que el PP ha suscrito con Vox en Extremadura y Aragón, incluido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

Muñoz respondió así al ser preguntada sobre si cree que el regidor andaluz suscribiría esos acuerdos tras las elecciones del próximo 17 de mayo, después de que hace unos días el presidente andaluz asegurara que Vox no tenía "equipos preparados" para gobernar la comunidad y pidiera el voto a los electores de centroizquierda que no quieren "líos" con los de Santiago Abascal.

En una entrevista concedida al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por la agencia Europa Press, Muñoz defendió sin fisuras la alianza con la formación verde, asegurando que el contenido pactado que ha llevado al poder a María Guardiola y a Jorge Azcón es "perfectamente legal, razonable y responsable". Frente a estas medidas, lamentó la actitud de la izquierda y apuntó directamente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien acusó de haber mentido a los españoles desde la tribuna parlamentaria al asegurar el pasado miércoles en el Pleno del Congreso que el PP había aprobado con Vox que "un bebé no tuviera atención sanitaria si tenía una emergencia".

"Eso es mentir y meterle miedo a la gente", sostuvo, añadiendo que el PP ya tuvo que sufrir estas "patrañas" en 2023, cuando el PSOE decía que los pactos con Vox "meterían a las mujeres en casa para que limpiaran y plancharan".

"Una cosa es lo que dice Vox y otra es lo que firma el PP"

Muñoz recalcó que el PP entiende el principio de "prioridad nacional" se basa en el "necesario" arraigo al territorio y que por eso esta semana rechazaron en el Congreso una moción en la que Vox "sobrepasaba" la ley y la Constitución.

Respecto a este polémico concepto, la portavoz quiso marcar distancias con la visión más extrema de Vox. Muñoz explicó que para su formación, este término se basa en el necesario arraigo al territorio, motivo por el cual rechazaron recientemente una moción parlamentaria de sus socios que, a su juicio, sobrepasaba los límites marcados por la Constitución Española. "Una cosa es lo que dice Vox y otra es lo que firma el PP", expresó con rotundidad, y apostilló: "Y no vamos a excedernos de lo que significa el arraigo y que está firmado en el acuerdo".

Preguntada sobre si cree que estos pactos suponen un balón de oxígeno para Vox, Muñoz dijo que lo único que sabe es que "los extremeños pidieron un Gobierno de derechas presidido por María Guardiola, con el apoyo de Vox, eso es lo que les hemos dado", lo mismo que en Aragón con Jorge Azcón.

Sobre la oposición de los populares a la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno, en contra de lo que promulgan figuras como el papa León XIV, la dirigente del PP destacó que, en su viaje a África, está haciendo un discurso "contrario" al "efecto llamada que está provocando el Gobierno" al decirle a los jóvenes que no emigren y que hagan "grandes" sus países. "Yo creo que al Papa hay que escucharle siempre, no a beneficio de inventario, y no tergiversar sus palabras", aseveró.