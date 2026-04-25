Lluís Llach renuncia a la presidencia de la ANC por motivos de salud y queda como vicepresidente

Cambio de nombres en la dirección de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Lluís Llach ha decidido ceder la presidencia a un veterano activista de la entidad, Josep Vila. El cantante seguirá en la organización como vicepresidente. Aduce motivos de salud que le impiden una dedicación completa. Contra todo pronóstico, el que también fuera diputado de Junts pel Sí (la coalición que formaron CDC y ERC en la legislatura del golpe de Estado) cede la presidencia a Josep Vila, que ha resultado avalado por 39 de los 58 miembros del secretariado de la organización.

Vila (1959) es un pedagogo y docente ya jubilado. Según explica la ANC, su nuevo presidente es licenciado en Ciencias de la Educación y máster en resolución de conflictos, ha desarrollado su trayectoria profesional en los ámbitos de la docencia primaria, secundaria y universitaria. Ha sido director de los Servicios Territoriales de Juventud de la Generalidad en Gerona, síndico y vicegerente de Personal y Organización de la Universidad de Gerona. En los últimos 10 años laborales los dedicó a la dirección del instituto de la población gerundense de Celrá y a la docencia en el posgrado de dirección y gestión de centros educativos.

Vila dirigirá la entidad hasta 2028 con el apoyo de Llach como vicepresidente y de Ariadna Heinz como secretaria y Blanca Currià como tesorera. Vila se propone "construir una mayoría social a favor de la independencia". También se propone recuperar el papel de las asambleas territoriales para movilizar a la gente y tener capacidad para presionar a los partidos.

La ANC ha perdido prácticamente toda su influencia en el debate político en Cataluña y ya no es la maquinaria bien engrasada con dinero público que organizó las grandes manifestaciones del "Procés". Sus últimas convocatorias han constituido auténticos fracasos hasta el punto de que ha renunciado ya a protestar en ocasiones como la cumbre izquierdista de Pedro Sánchez con los mandatarios, entre otros, de México, Brasil y Colombia o en los actos presididos por el jefe del Estado, Felipe VI.