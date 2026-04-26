El perito judicial desmiente a Montero: Plus Ultra no debió ser rescatada y no devolverá el dinero

El equipo de La Radioteca lleva semanas preparando un extenso podcast de cuatro capítulos dedicados a contar la historia completa del caso Plus Ultra, desde la creación de la compañía, pasando por el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez hasta llegar a la detención de toda su cúpula y la implicación en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dentro de esta investigación periodística, Dieter Brandau ha entrevistado a Pedro Martín Molina, abogado y economista, socio fundador del despacho Martín Molina y perito judicial del caso Plus Ultra. Martín Molina es una de las personas que más sabe sobre la realidad contable de la aerolínea que rescató el Gobierno con 53 millones de euros. En esta entrevista ha iba explicando algunas de las claves más importantes de un rescate que, cuando más se analiza, menos se justifica.

¿Qué extrañas circunstancias ocurriendo durante la instrucción judicial? ¿Debió ser rescatada Plus Ultra? ¿Podrá devolver el dinero? ¿Estamos ante una mega operación internacional de lavado de dinero negro? ¿Han dicho la verdad la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda? Estas son algunas de las preguntas que el perito judicial responderá durante la entrevista que realizada por el director de La Radioteca.

El podcast completo con los cuatro capítulos del caso Plus Ultra se publicará en Libertad Digital, en la aplicación de Esradio y las plataformas podcast y Youtube en los próximos días.