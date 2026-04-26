Una regularización fraudulenta para cambiar el mapa electoral

El otorgamiento de permisos de residencia a inmigrantes ilegales por vía expeditiva está llevando al límite la capacidad de los organismos responsables de un proceso caracterizado por su gran complejidad. El grado de improvisación con el que se ha puesto en marcha esta medida es coherente con la falta de rigor del Gobierno sanchista en todo aquello que se propone, pero, como siempre, las consecuencias de esta decisión escandalosa las pagará toda la sociedad.

En primer lugar, no se puede premiar a las personas que han violado la ley concediendo unos permisos de residencia cuyos requisitos ninguna de ellas está en disposición de cumplir porque, en tal caso, no necesitarían acogerse a este mecanismo exprés. El caso más flagrante es el de las certificaciones de estar en situación de vulnerabilidad, un documento oficial que el Gobierno permite que sea expedido por las ONG relacionadas con la inmigración. Según ha quedado demostrado, el responsable del chiringuito pone una cruz y un sello en el impreso que le muestran, sin realizar la menor comprobación, y ese trozo de papel se convierte en un documento habilitante para tramitar la solicitud de residencia. Con esa falta de rigor jurídico-administrativo, la regularización puesta en marcha por Sánchez no es un acto de justicia con intenciones humanitarias, sino un coladero masivo que tendrá profundas consecuencias económicas, sociales y, por supuesto, también en el terreno electoral.

Es cierto que el derecho a voto se adquiere varios años después de obtener el permiso de residencia –de dos a diez dependiendo del país de origen–, como también lo es que el hecho de tener residencia legal en España es determinante para el reparto de representantes políticos entre los distintos municipios y provincias. Por tanto, la regularización inmediata de más de dos millones de ilegales –según las cifras que manejan los expertos–, la mayoría de los cuales van a vivir en las grandes ciudades españolas, cambiará a muy corto plazo el mapa electoral.

Otro tanto cabe decir de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permite a los nietos de españoles que salieron de nuestro país entre 1936 y 1955 adquirir de forma automática la nacionalidad española sin necesidad de demostrar que sus abuelos fueron exiliados. Hay más de 2,5 millones de personas tramitando su nacionalidad desde el extranjero por este motivo, lo que les permitirá elegir el Gobierno de un país que, la inmensa mayoría de ellos, no ha pisado jamás.

Esto no es defender los derechos humanos. Lo que está haciendo el Gobierno es alterar significativamente las reglas del juego para imponerse en unas elecciones que se antojan cada vez más complicadas. Sánchez ya lo intentó con las primarias de su partido y no hay razón para que no vaya a hacerlo con las elecciones generales, de cuyo resultado depende en gran parte el futuro penal de su camarilla política y familiar.