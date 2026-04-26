La "prioridad nacional" entra de lleno en la campaña electoral del PSOE en Andalucía

El PSOE ha encontrado en los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón uno de los ejes centrales de su campaña electoral en Andalucía, con el que busca movilizar a su electorado. Desde Moncloa y Ferraz aprovechan cualquier intervención pública para insistir en el concepto de "prioridad nacional" e incluso deslizar la posibilidad de llevarlo a los tribunales.

El partido recupera así una estrategia basada en apelar al contexto internacional, como ya hizo en Castilla y León con el recurrente ‘No a la guerra’. En ese esquema, Pedro Sánchez se proyecta como líder progresista frente a Donald Trump, en un intento de elevar el debate y sacarlo del ámbito autonómico. Todo ello, consciente de la fortaleza del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, al que las encuestas vuelven a situar con una holgada mayoría y un electorado consolidado.

Los socialistas están dispuestos a intensificar el discurso del miedo a la derecha, como ya hicieron en las elecciones del 23-J, llegando a calificar —en palabras del ministro Óscar Puente— de "gobiernos reaccionarios" los recién pactados en Extremadura y Aragón, obviando que son el resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En esa misma línea, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en precampaña, ha tildado el concepto de "prioridad nacional" de "inconstitucional" y "discriminatorio", advirtiendo de que "es el primer paso" en una estrategia para agitar el miedo.

El PSOE intenta así trazar un paralelismo directo entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, vinculándolos además con la figura de Donald Trump. De esta forma, los socialistas tratan de convertir la cita electoral en una disyuntiva entre dos modelos antagónicos, polarizar el debate y elevar el tono de la campaña, con la intención de movilizar a su electorado. Todo ello en un escenario que se le presenta especialmente complicado y en el que busca contener el desgaste de su candidata, María Jesús Montero.