Montero no despega, Vox pierde fuelle y Juanma Moreno repetiría mayoría absoluta

El panorama electoral del PSOE para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo sigue sin mostrar signos de mejora, según una encuesta publicada este domingo por El Mundo. La candidatura de María Jesús Montero no logra despegar pese al inicio de la precampaña, su intensa agenda de actos por toda la comunidad y el respaldo explícito del presidente Pedro Sánchez.

El sondeo refleja un leve incremento en intención de voto, pasando del 22,9% al 23,5%, pero insuficiente para igualar los resultados obtenidos en 2022 por Juan Espadas. De celebrarse ahora elecciones, los socialistas lograrían entre 27 y 29 escaños, quedándose en el mejor de los casos por debajo de los conseguidos en la anterior cita electoral.

Estos datos ponen en duda la estrategia del PSOE centrada en movilizar a su electorado, un objetivo que, por el momento, no se estaría cumpliendo.

En contraste, las formaciones situadas a la izquierda del PSOE experimentan una evolución más favorable. La coalición Por Andalucía —integrada por IU, Podemos y Sumar, entre otros— mejoraría sus expectativas hasta alcanzar un 8,7% de los votos, lo que se traduciría en entre seis y siete escaños, superando los cinco actuales. Por su parte, Adelante Andalucía, impulsada por Teresa Rodríguez, también crecería: pasaría del 4,6% al 6,3% y podría obtener entre tres y cuatro diputados.

El estudio, elaborado por Sigma Dos, destaca además movimientos relevantes en la transferencia de voto respecto a 2022. Estos flujos benefician principalmente al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, y ayudan a explicar el retroceso de Vox.

El Partido Popular conservaría el 87,1% de sus votantes anteriores y captaría un 15,4% de quienes apoyaron a Vox en los últimos comicios, mientras que solo cedería un 7,6% de su electorado a esta formación. Por su parte, Vox mantendría el 72,5% de sus apoyos de 2022.

En el caso del PSOE, retendría el 77,4% de sus votantes, pero perdería parte de su base hacia otras opciones: un 5,2% se inclinaría por el PP, un 4,2% por Por Andalucía y un 4,8% por Adelante Andalucía.

Otro aspecto relevante es la reducción del voto indeciso en las formaciones a la izquierda del PSOE. En Por Andalucía, el porcentaje de indecisos cae del 10,5% al 2,6%, mientras que en Adelante Andalucía baja del 11,5% al 1%, lo que refuerza sus expectativas al alza.

Valoración de líderes

En cuanto a la valoración de líderes, tras Moreno se sitúa el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con una puntuación de 4,2, seguido de Antonio Maíllo, con un 4,1. El candidato de Vox, Manuel Gavira, figura entre los peor valorados con un 3,4.

En términos generales, todos los líderes mejoran ligeramente sus valoraciones, destacando Moreno —que sube de 4,9 a 5,3—, García y Maíllo.

Por último, la encuesta apunta a un aumento de la participación, que alcanzaría el 72,2% frente al 68,9% registrado anteriormente. Según las respuestas, el 74,9% de los encuestados asegura que acudirá a votar con total seguridad, mientras que un 11% afirma que probablemente lo hará. Solo un 7,2% descarta participar y un 6,9% permanece indeciso.