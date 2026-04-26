¿Hay otra prioridad? ¿Cuál?

De nuevo transito el camino de la perplejidad. El barullo que ha creado el compromiso político de dar prioridad nacional a los españoles en el uso y disfrute de los bienes y servicios públicos firmado en Extremadura por PP y Vox, a propuesta de este último, sobrepasa incluso el estado de estupefacción para adentrarse en el limbo de la melancolía. Cuando algo parece tan obvio y, sin embargo, resulta tan escandaloso, genera una reconsideración acerca de los fundamentos de esto que llamamos democracia española o constitucional.

La propuesta de Vox no es de ahora. Puede encontrarse formulada en su Agenda España, de 2021, que sucedió a las 100 medidas urgentes para España de 2018. Hace cinco años ya se formuló así: "Prioridad nacional en las ayudas sociales. Impulso de los mecanismos legales necesarios para garantizar la prioridad de los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas sociales".

La izquierda española se ha lanzado en tromba contra el "extremoderechismo xenófobo" que supone dar prioridad a los ciudadanos españoles en el disfrute de bienes y servicios de la nación española. Los separatistas catalanes y vascos, de la mano del sanchismo, lo mismo –pero imaginen que alguien propusiera que no se garantice la prioridad de catalanes y vascos en el uso de los servicios públicos existentes en Cataluña y País Vasco–.

Después viene el PP, no todo el PP, pero sí el PP, que sigue obsesionado con diferenciarse lo más posible de la derecha, de cualquier derecha y asimilarse con pasión a una izquierda admirable e imaginaria que Juan Manuel Moreno encuentra en el mismísimo Felipe González. Otros añoran a Rubalcaba, que les acusó de mentir y de invitar al terrorismo islámico. En fin. Es la tribu de los protocolariamente correctos y multiusos.

Luego hay otro PP, más cauto y sopesador de posiciones que, previendo cómo el tema de la prioridad nacional de los españoles es algo constitucional, legal y políticamente tan evidente que sólo los gaznápiros no lo ven, trata de usar la cal y la arena para darle un poco de razón a Vox pero quitársela enseguida en cuanto pueden para nadar y guardar la ropa y estar siempre entre los que han ganado.

También está la Iglesia española, que tiene ciertos privilegios constitucionales por ser española y mayoritaria, alineada con el sanchismo en este y otros puntos. Hasta en el del Valle de los Caídos. Tampoco toda, claro. Su posición es la de atender a todo el mundo por igual en razón de su dignidad humana, se tengan papeles y se paguen impuestos o no. A lo mejor funciona en el Reino de los Cielos, pero con el panadero de la esquina y en una nación moderna, seguro que no. Una cosa es el Derecho, que obliga, y otra la beneficencia, que es voluntaria.

De los sindicatos de clase, de la peor clase como es sabido y demuestra la historia de la corrupción en España, no hacen más que repetir la voz de su amo, los partidos de la izquierda socialcomunista. Imaginen que alguien propusiera que los afiliados de UGT no tuviesen prioridad en el trato por parte de la organización o que otro proyectara que un afiliado a CCOO tuviera los mismos derechos y deberes que los no afiliados.

Dicho así, lo que parece extraño es que haya tenido que proponerse siquiera algo como esto. Algunos hablan de inconstitucionalidad expresa de la propuesta de Vox. Pero desde el preámbulo de la Constitución de 1978, el sujeto político de la Nación española son los ciudadanos españoles, esto es, los que legalmente son españoles y conforman la nación española. Dicho en román paladino, los que nacen y viven en España o tienen la nacionalidad española y pagan sus impuestos religiosamente.

Ensayemos otra fórmula para comprender el absurdo al que conduciría no aceptar racionalmente la propuesta de Vox. Imaginen que hay quien propone: "Prioridad nacional en las ayudas sociales: Impulso de los mecanismos legales necesarios para no garantizar la prioridad de los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas sociales" o "para garantizar la prioridad de los ciudadanos españoles y no españoles en el acceso a ayudas sociales".

¿O lo exponemos de un modo más farragoso? "Cualquier persona, sin importar su nacionalidad, residencia y situación legal y fiscal tendrá prioridad en la atención social por parte del Estado por encima de los ciudadanos españoles". Como muy bien ha dicho Domingo Soriano en estas páginas, la propuesta de Vox, que puede ser apoyada por todos los que en España quedan con una pizca de sentido común, es justa y razonable y, por ello, en esta España caótica y sectaria, resulta escandalosa y rechazable.

No puede comprenderse que alguien defienda que los que pagamos impuestos para disponer de unos servicios sociales, desde la salud a la defensa o la educación, no tengamos preferencia para ser atendidos por esos servicios. Por si fuera poco, que si lo defiendes seas considerado de extrema derecha, quasi fascista y malvado, ya es de nota.

La pregunta entonces es la que sigue: ¿Es que el Gobierno y el Estado no tienen como prioridad la atención a los ciudadanos españoles en la nación española? Pues muy bien, si hay otra prioridad, dígase cuál es. Sí, ¿cuál es?

Y por cierto, Vox, que ha reventado los discursos de todos y ha logrado imponer la agenda política por una vez, sigue empeñada en hablar del PP todo el rato en vez de explicar a los españoles por todos los rincones de España y, ahora y prioritariamente, de Andalucía, en qué consiste esto de la prioridad nacional. Estupor es poco.