Sánchez acusa a PP y Vox de dar "una patada a la Constitución" con sus "pactos de señoros"

Pedro Sánchez ha participado este domingo en un acto de precampaña en Córdoba para arropar a la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Durante su intervención, el líder socialista centró gran parte de su discurso en arremeter contra el Partido Popular y Vox, a quienes acusó de vulnerar los principios fundamentales de la Carta Magna a través de sus recientes acuerdos. Según el líder socialista, ambas formaciones han comenzado su andadura "dándole una patada a la Constitución" e incumpliendo el principio de no discriminación.

En este contexto, calificó las alianzas entre los populares y el partido de Santiago Abascal como "pactos de señoros". "Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el PP y Vox, y lo primero que han hecho nada más llegar es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. Consejos vendo, que para mí no tengo", afirmó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo defendió que su Gobierno tiene "prioridades nacionales" distintas a las de la derecha y la ultraderecha, y ha contrapuesto la España de 2018, que a su juicio estaba "fracturada, estancada y desconfiada", con la de 2026. "La prioridad es tener una España que apueste por la paz y no a la guerra, que apueste por un empleo que te permita llegar a fin de mes o que, cuando seas atendido en un hospital, lo hagan como paciente y no como cliente", señaló, rematando su frase diciendo que "es un orgullo ser español".

"Nosotros vamos a hablar de prioridades y la prioridad de España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Una España digna que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz. Esas son nuestras prioridades", insistió.

Las críticas a la gestión autonómica del PP también ocuparon un lugar destacado en el acto. El secretario general del PSOE apuntó directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparando sus políticas con las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según sus palabras, ambos dirigentes comparten la "misma melodía" basada en los recortes de los servicios esenciales.

"Se puede privatizar el Estado del bienestar insultando como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno Bonilla", sentenció, tras acusar a la Junta de engrosar las listas de espera para favorecer a la sanidad privada. En este sentido, Sánchez ensalzó la candidatura de Montero por ser una "médica con experiencia de gestión", capaz de reforzar la sanidad pública y "blindar su naturaleza". "¿Qué mejor candidata que María Jesús Montero?", cuestionó.

Además, el presidente del Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la movilización para las elecciones del 17 de mayo, y ha reivindicado una "Andalucía feminista" que haga frente a los "pactos de señoros" entre Abascal y Feijóo. "Nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, una Andalucía en donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres, estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y esta tierra lo sabe bien. El futuro no se espera, el futuro se construye", sostuvo. Finalmente, de cara a la cita electoral del próximo 17 de mayo, Sánchez hizo un llamamiento a la movilización masiva de la izquierda que actúe como dique de contención frente a los "acuerdos de la derecha".