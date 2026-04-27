Archivada la causa contra los mossos que protegieron a Puigdemont en su segunda fuga

Punto judicial para el independentismo catalán. El día en que Jordi Pujol ha sido exonerado de cualquier cargo en la vista que se sigue contra su familia por corrupción se ha archivado el caso de los tres agentes de los Mossos acusados de ayudar a Carles Puigdemont a huir de Barcelona tras haber dado un mitin en el Arco del Triunfo el día de la investidura de Salvador Illa, el 8 de agosto de 2024. La titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, considera que no hay pruebas que sustenten la acusación, ejercida por la organización Hazte Oír.

Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea, los mossos en cuestión, estaban con Puigdemont en el lugar de los hechos, pero no de servicio. "Uno se hallaba de baja por enfermedad y en cuanto a los otros dos, uno estaba de permiso y el otro de vacaciones", detalla la juez en su resolución de sobreseimiento, que será recurrida por la acusación.

Según la magistrada, "no se ha podido constatar que los tres agentes de los Mossos investigados realizaran actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga del señor Puigdemont". En la resolución se insiste en que "no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo entre ellos encaminado a conseguir dicho objetivo, ni que con este fin cada uno de ellos hubiera asumido, una tarea propia y complementaria, dentro del conjunto de las actuaciones".

"Mera presencia circunstancial"

>

También se dice que "la mera presencia circunstancial de los tres investigados en el lugar de los hechos acompañando al señor Puigdemont no puede entenderse como un acto de encubrimiento". O que "no se observa la realización de ninguna conducta activa en los investigados encaminada a la ocultación, ayuda material en la huida o eliminación de pruebas, ni tampoco abuso de funciones públicas". Tampoco desobedecieron la orden de detención porque no estaban de servicio y porque no les había dado directamente, condición necesaria para la comisión del delito.

Es decir, que no hay pruebas. Ni siquiera del vaciado de sus teléfonos móviles se han podido obtener evidencias de que esos agentes ayudaran a Puigdemont, a pesar de su conocida afinidad con el líder golpista. Goicoechea, por ejemplo, trabajó de escolta para Puigdemont en Waterloo durante una excedencia. Manso era escolta de Quim Torra. Y Rodrigo es el propietario del coche en el que huyó Puigdemont. Más las imágenes en las que acompañan a Puigdemont en el punto de inicio de la fuga.

A favor de los acusados constan también los testimonios de otros agentes de la policía de la Generalidad encargados de investigarlos. Dicen de ellos que no observaron en ellos durante el día de autos conducta alguna que pudiera tener relevancia penal. De modo que los acusados, defendidos por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, han salido indemnes, al menos de momento, de los cargos por desobediencia y encubrimiento.

Cuando se cumplía un año de la segunda fuga de Puigdemont y en plena investigación judicial, que ha durado un año y ocho meses, los tres mossos fueron readmitidos en sus puestos en la policía autonómica.