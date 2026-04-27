Residencia no es ciudadanía

Pocas cosas dan más la idea del debate provocado en la sociedad por la adopción, al menos retórica, de la "prioridad nacional" en los acuerdos entre el PP y Vox que el hecho de que en este mismo periódico se han publicado columnas atacándola con furia y defendiéndola con vehemencia. Entre los primeros están, por ejemplo, dos buenos artículos de mis admirados Emilio Campmany y Pedro Gil; de los segundos este mismo fin de semana he leído a Domingo Soriano – con su muy personal punto de vista – y a Pedro de Tena, y ambos me han parecido excelentes análisis.

En mi modestia, quiero también contribuir a la discusión, y voy a hacerlo desde tres puntos de vista, guardándome lo que podríamos denominar el meollo de la cuestión para el final, discúlpenme ustedes por este truco un poco rastrero, pero así con suerte unos cuantos llegarán a las últimas líneas de esta columna.

Lo primero es que, por supuesto, alrededor de este asunto como alrededor de todos los debates políticos de la actualidad hay intereses que nada tienen que ver con su fondo. No me cabe la menor duda de que la preocupación de Vox por el tema es, como mínimo en parte, porque percibe un filón electoral, como también estoy convencido de que la prioridad que el PSOE da a estas cuestiones es, entre otros motivos, porque cree que con ellas desgasta al PP a costa de favorecer a los de Abascal, que es algo que lleva haciendo deliberadamente desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Y esto no es opinión: es información.

La segunda arista del tema es que, efectivamente, la inmigración masiva es, pese a toda la propaganda de la izquierda, incompatible con el Estado del Bienestar, al menos con un auténtico Estado del Bienestar, pero incluso diría que incluso con la copia barata que disfrutamos hoy en día, dicho sea lo de "disfrutamos" con amarga ironía.

La cosa es muy sencilla: no hay economía –y menos la española de baja productividad y sueldos mediocres– que soporte la incorporación en un brevísimo lapso de tiempo de millones de personas que van a ser usuarios masivos de servicios públicos y receptores de ayudas, mientras su propia aportación será muy limitada y la parte alta de la pirámide –los que pagamos, para que nos entendamos– no sólo no crece sino que se reduce, tanto en cantidad como en calidad.

Esto es algo tan obvio que resulta alucinante que la izquierda no se quiera dar cuenta: ellos mismos se van a cargar su propio invento, ese Estado protector del que tanto presumen y que, se supone, nos hace mejores que países en los que el sueldo medio triplica o cuadruplica al de España.

Y, finalmente, vamos al meollo ideológico de la cuestión: ¿se puede discriminar a los que son solo residentes en España frente a los que tengan la nacionalidad española? A mí la respuesta me parece obvia: sí. Mejor dicho, es que eso ni siquiera es discriminación: cosas diferentes, un español y alguien que tiene derecho a vivir y trabajar en España, pueden y deben recibir tratamientos diferentes.

Pero es que los extranjeros pagan los mismos impuestos, gritarán escandalizados algunos de ustedes, a lo que yo les respondo que, para empezar, no son los mismos: por regla general son muchos menos; y para seguir y más importante: me da igual. Lo que nos hace españoles es la nacionalidad, haber sido admitidos como miembro de esa comunidad política ya sea por nacimiento o por proceso posterior –de ese proceso también podemos hablar, pero eso ya será otro día–, no pagar más o menos impuestos. Ni siquiera Mbappé, por ejemplo, que paga mucho más en un año que la mayoría de nosotros en toda la vida, es español por eso. Ni falta que le hace, claro.

Es perfectamente normal y lógico que las normas sean distintas para los españoles y para los que trabajan en España sin serlo. De hecho, ya lo son: nosotros podemos votar y ellos no, por ejemplo. Y si hay un conjunto de normas claro y definido que marca esa diferencia y, a pesar de ello, sigues queriendo residir en nuestro país… pues será que las asumes. Por lo pronto, asumes en cualquier caso que somos los españoles los que tenemos derecho a cambiar esas normas si queremos. Porque lo tenemos, faltaría más.

Por último, alrededor de este tema me surge una enorme duda: que la inmigración masiva y descontrolada crea problemas sociales, políticos y de seguridad más que considerables no es una opinión: toda Europa lo demuestra y si España no los ha sufrido en la misma medida es porque hemos tenido la suerte de contar con una inmigración –la iberoamericana– que sí puede integrarse con cierta facilidad.

Constatado ese hecho en todos los países de nuestro entorno, ¿cuál es la propuesta de aquellos que reaccionan a la "prioridad nacional" como un vampiro a los crucifijos? Sí, ya sé que eso tampoco lo va a arreglar todo pero, mientras tanto, ¿ustedes qué proponen? Ante la avalancha de la regulación chapuza de Sánchez, ¿qué creen que se puede hacer? Pues miren, quizá, sólo quizá, tener claro que la residencia y la ciudadanía son cosas distintas sea un primer paso.

Por último, y perdonen lo largo que está quedando esto, que la inmigración va a ser piedra angular de la política en los próximos años tampoco puede dudarse. Aquí y en todo Occidente. En este entorno, si desde una derecha liberal-conservadora no se ofrecen soluciones que vayan más allá de la teoría ancestral sobre las fronteras abiertas, ¿qué creen que hará la gente que sufre los problemas generados por la llegada de tanta gente a determinados barrios y pueblos? Es obvio: elegirán, masivamente, no sólo las opciones menos liberales, sino las más identitarias y racistas. Si quieren volver a una España de cristianos viejos y nuevos estupendo, pero realmente ese no es mi modelo de país: ya lo probamos y no nos fue demasiado bien.