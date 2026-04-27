Dos décadas de trama socialista: la Guardia Civil detecta el origen del caso Forestalia en cargos de Marcelino Iglesias

El caso Forestalia está destapando una trama con orígenes que se remontan más de dos décadas atrás. En concreto, a la etapa del Gobierno también socialista de Marcelino Iglesias. Esta es la lista de cargos identificados por la Guardia Civil como origen de un entramado de concesión de licencias de energías renovables que demuestra que se trata de una red cuyo origen procede de 2002-2003.

La UCO Medioambiental de la Guardia Civil ha puesto la lupa en las puertas giratorias: una práctica consistente en el intercambio de cargos entre los Gobiernos socialistas de Aragón y la empresa Forestalia, principal beneficiada de la red de licencias de energías renovables presuntamente amañadas.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil no duda en calificarlo de una práctica sistemática que habría blindado vínculos férreos entre Forestalia y las instituciones aragonesas que tramitaban los proyectos de energía eólica o fotovoltaica. Y sus agentes han puesto la lupa sobre los siguientes nombres.

Uno de ellos es Carlos Ontañón. La Guardia Civil señala una figura de "especial relevancia". Fue, bajo mando del presidente regional Marcelino Iglesias y entre 2004 y 2012, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el organismo que debe evaluar la idoneidad ambiental de los citados proyectos en Aragón. No era ajeno a la Policía: fue alto cargo del PAR, partido que lo aupó ya en un inicio como director general de Medio Natural gracias al pacto de coalición entre PSOE y PAR que garantizó el poder de Marcelino Iglesias. Pues bien, en febrero de 2018, seis años después de dejar el Inaga, pasó a ser director de Tramitación y Medio Ambiente de Forestalia. Más tarde figuraba como apoderado solidario de un listado de empresas promotoras del grupo Forestalia. Pese a ello, no está acusado formalmente.

El segundo de los protagonistas que ha atraído las miradas de la Guardia Civil ha sido Alfredo Boné Pueyo. Él fue consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón de Marcelino Iglesias y durante dos mandatos. Su nombre figura en el atestado de la Guardia Civil como uno de los ex altos cargos que la Ucoma ve cercanos al avance de Forestalia. La Guardia Civil se ha fijado en un hecho delator de 2018, cuando el citado, Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo, intervinieron en la venta de la sociedad Athmos Sostenibilidad a Nearco Renovables, otra empresa del grupo Forestalia. La venta se cerró por un valor de cuatro millones de euros.

La propia Ana Cristina Fraile también ha atraído ya las miradas. Fue jefa de gabinete de Alfredo Boné en la Consejería de Medio Ambiente. Y, como ya se ha indicado, intervino en la venta de Athmos Sostenibilidad a Forestalia. Además, más tarde, se integró en el mencionado grupo empresarial.

Otro de los mencionados en ese atestado de la Guardia Civil es Luis Marruedo. Él fue viceconsejero de Medio Ambiente y también director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Y, una vez más, participó en la venta de Athmos Sostenibilidad. Siguiendo la estela de casos anteriores, acabó ingresando en Forestalia.

Para no variar, fue otro alto cargo histórico del PAR, muy próximo a Boné: fue viceconsejero autonómico de Medio Ambiente entre 2007 y 2011, con Marcelino Iglesias. Un exceso de puertas giratorias que ha llamado la atención de la Guardia Civil.