No es la trama Koldo, es la trama Sánchez

El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el número dos de Pedro Sánchez, su principal asesor y el comisionista Víctor de Aldama contó ayer con la declaración de los mandos de la Unidad Central Operativa, responsables de los informes que obran en el sumario de esta macrocausa de la corrupción socialista. El teniente coronel Antonio Balas y el comandante Jesús Montes explicaron al tribunal el alcance de la investigaciones de la UCO y, lo que resulta de especial interés, revelaron el funcionamiento interno de la trama y el reparto de papeles de los encausados, con José Luis Ábalos en el vértice formal de la operativa.

Pero, más allá de las acciones de unos y otros en este entramado corrupto para enriquecerse con el tráfico de influencias, lo que quedó ayer perfectamente claro es que la camarilla comenzó a operar inmediatamente tras la llegada al poder de Pedro Sánchez y que sin el conocimiento del presidente del Gobierno es imposible explicar ninguno de los pelotazos que están siendo investigados por la Justicia, desde la trama de las mascarillas a la de hidrocarburos, o a los rescates de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa.

En su declaración como testigo, el teniente coronel Balas detalló la conexión de la trama con las más altas esferas de la política y la Administración del Estado. En el caso de la visita de Delcy Rodríguez a España, el primer gran escándalo de sanchismo, con serias repercusiones internacionales, el responsable de la UCO aseguró que "se accede incluso al presidente para que dé el visto bueno y Ábalos se lo dice a Koldo con un pantallazo; lo consiguen, el acceso a altas instancias es total".

Ábalos utilizó indistintamente su condición de secretario de Organización del PSOE y de ministro de Fomento, según le conviniera en cada momento, para facilitar los negocios que le planteaba Víctor de Aldama. "Por eso cobra lo que cobra, le dan lo que le dan y le pagan lo que le pagan", explicó el agente. El gran valor añadido que aportaba Ábalos a la "organización criminal" es "su gran capacidad de permear las distintas administraciones". De hecho, Ábalos tenía un trato privilegiado con Pedro Sánchez, que no podía ignorar los tratos de favor que, casi a diario, practicaba su hombre de confianza al frente del ministerio y del PSOE.

Por todo ello, es un error reducir la corrupción sanchista a las gestiones particulares de dos advenedizos, cuando lo cierto es que fue su cercanía con Pedro Sánchez lo que les permitió gestionar con éxito operaciones de decenas de millones de euros, que no podrían haber fructificado de ninguna otra manera. Todo ello sin perjuicio del resto de líneas de investigación abiertas por orden del Supremo, que la UCO está examinando para acotar debidamente el alcance de la corrupción del sanchismo y su carácter estructural.