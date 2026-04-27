El Gobierno admite un repunte de la mutilación genital con mayoría de detenidos extranjeros

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que en España se ha dado un repunte de mutilación genital. En concreto, desde 2018, el país cuenta con 13 victimizaciones y 11 detenidos e investigados por esta práctica delictiva muy normalizada en determinados países de África y en otras zonas fuera de Occidente.

El Ejecutivo ha admitido este fenómeno delictivo —cada vez más frecuente— en una respuesta parlamentaria al Grupo Parlamentario Vox. De acuerdo con las cifras facilitadas, las victimizaciones registradas por mutilación genital en los últimos años han sido tres en 2019, una en 2020, una en 2022, cuatro en 2023, una en 2024 y otras tres en 2025. Estos datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad.

En cuanto a los detenidos e investigados por el delito de mutilación genital, el Ejecutivo ha reconocido que en 2024 y 2025 se registraron actuaciones en las que aparecen principalmente personas de nacionalidad extranjera, según los datos oficiales.

El Gobierno ha recordado que, además de los registros policiales del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el seguimiento sanitario de este tipo de casos se realiza a través del Ministerio de Sanidad de Mónica García, mediante la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria y el Registro de Actividad de Atención Especializada.

Por último, el Ejecutivo ha insistido en su respuesta a la formación de Santiago Abascal en que la lucha contra esta forma de violencia se enmarca en la actuación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que trabaja en la prevención, atención y protección de las víctimas. En este sentido, recuerda que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025, incluye medidas específicas orientadas a combatir la mutilación genital femenina.

Con estos datos se puede certificar otro nuevo fracaso del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, que a pesar de los miles de millones invertidos en la supuesta protección a la mujer no consigue remontar ni mejorar en las estadísticas.