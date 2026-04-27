El PP sube un poco y mantiene la mayoría absoluta, mientras Vox se desploma y el PSOE sigue en la UCI

La encuesta de Target Point que publica este lunes El Debate ofrece varios datos clave, el primero de ellos el que todo el mundo quiere conocer: el PP renovaría su mayoría absoluta aunque sigue en el límite: tendría 55 o 56 escaños de los 109 de la Cámara andaluza.

Los populares mejoran respecto al sondeo anterior de la misma firma, publicado el pasado 30 de marzo, si bien de una forma modesta: entonces estaban en el 42,5% y ahora ganan tres décimas. El pronóstico en escaño, por su parte, no varía.

El PSOE también crece, pero de una forma claramente insuficiente: gana cuatro décimas para colocarse en el 21,6%, lo que sigue dejando a María Jesús Montero todavía dos puntos y medio por debajo del ya catastrófico resultado que logró Juan Espadas en 2022. Con esos datos los socialistas tendrían un mínimo de 26 diputados –el mismo dato que en el sondeo anterior– y un máximo de 28, uno más que en marzo.

Sin embargo, quizá el dato más llamativo es el resultado que el sondeo pronostica para Vox: el partido de Abascal perdería más de dos puntos en cuatro semanas, pasando del 17,5% que tenía en la encuesta del 30 de marzo a un 15,5% ahora. El resultado, que está en la línea de lo que han avanzado otras encuestas, aunque con una caída mayor, seguiría siendo mejor que el que obtuvo Macarena Olona como cabeza de lista en 2022, cuando llegó al 13,5%, pero marcaría un ascenso mucho menor del esperado, al menos hasta hace poco.

Con esos datos Vox tendría 17 o 18 escaños en el Parlamento andaluz, hasta cuatro más que ahora, pero menos de los que tenía en marzo, cuando el sondeo pronosticaba de 19 a 21.

Por su parte, en la extrema izquierda del PSOE es Por Andalucía –la coalición liderada por IU, Sumar y Podemos con Antonio Maíllo de candidato– quien se lleva el gato al agua: lograrían un 7,6% del voto con un crecimiento muy fuerte respecto al mes anterior, en el que estaban sólo en el 5,9%. Tendrían 5 o 6 diputados cuando en marzo se quedaban en 4.

Finalmente, Adelante Andalucía, la formación regional creada por Teresa Rodríguez y de la que ahora es candidato José Ignacio García, se quedaría con un 6,5% –cuatro décimas más que en marzo– y lograría 3 o 4 escaños.

El sondeo ha contado con un millar de entrevistas que se han realizado entre el 20 y el 23 de este mes de abril, es decir, unos días después de anunciado el pacto entre PP y Vox en Extremadura. El impacto del pacto en Aragón, por su parte, sólo se recogería en parte, ya que este acuerdo se anunció el día 22.