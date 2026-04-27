Pujol y el efecto de la presión política en la justicia

El corrupto confeso Jordi Pujol ha sido apartado de la causa que se seguía contra él y sus siete hijos. Según ha manifestado el magistrado José Ricardo de Prada tras entrevistarse con el expresidente catalán, Pujol, de 95 años, no está en condiciones de defenderse. Un final feliz para el que fuera el hombre más poderoso de Cataluña durante más de dos décadas. Impunidad absoluta por razones de edad y de salud mental. De manera voluntaria o inconsciente, el magistrado De Prada ha contribuido a poner el broche de oro al pujolismo. Un golpe perfecto. El último. Pujol ya se libró del caso Banca Catalana y ha vuelto a esquivar la acción de la justicia. Lo más pringoso y fétido del asunto es que familiares y amigos del personaje se quejan ahora de que no podrá ser absuelto.

Tal vez abrumado por las críticas y sensible a las opiniones del ministro Bolaños, que censuró la citación presencial de Pujol, De Prada ha procurado en todo momento que el trámite fuera lo más leve y amable posible. Pujol ha entrado y salido de la Audiencia Nacional sin que se hayan podido obtener imágenes del trance. La famosa pena de telediario ha recaído en su totalidad sobre el vehículo con los cristales tintados en los que se supone que iba Pujol. El escarnio no ha sido tal. De humillación, nada. Si acaso, la humillación la ha perpetrado De Prada contra la justicia en España.

El juicio de Ábalos en el Tribunal Supremo no se retransmite. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres pueden declarar en esa causa por escrito vulnerando el principio de contradicción, la oralidad, la igualdad de armas y la confrontación de pruebas. Y Pujol padre sale limpio de polvo y paja de uno de los mayores casos de corrupción en España en los últimos cuarenta años. Un caso que lleva su apellido, su impronta, su sello y sus huellas dactilares y genéticas. Todo en orden. Circulen, circulen. En este contexto, que el juez Peinado se haya atrevido a procesar a la esposa de Pedro Sánchez es de una heroicidad escalofriante.

En Cataluña, mientras tanto, los medios y la clase política (con las excepciones de PP y Vox) braman porque la Audiencia Nacional ha obligado a un hombre de 95 años a viajar desde Barcelona hasta Madrid. Reaccionan como si le hubieran forzado a ir hasta la sede del tribunal en San Fernando de Henares de rodillas y con los brazos en cruz. Qué falta de humanidad, se exclaman mientras absuelven al inspirador del proceso separatista de todos sus pecados. En TV3 se refieren a él como "president Pujol". Tiene sentido. A fin de cuentas, es una tele que se inventó él. Rull, Turull y Turull más Illa, Junqueras y el belga Pejigueras claman contra la Audiencia, contra Madrid, contra las togas y contra todo lo que se menea. Acabarán por rebautizar la Diagonal con su nombre.

El efecto en la justicia de las presiones políticas de corte socialista y catalanista resulta evidente tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional. Y más allá. Este mismo lunes se ha conocido el archivo de la causa contra los tres agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de ayudar a Puigdemont en su segunda fuga, aquel 8 de agosto de 2024 que no pasará a la historia por coincidir con la investidura de Illa. La titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona considera que no hay pruebas de que los agentes de paisano que acompañaban a Puigdemont le ayudaran a salir de naja tras haber dado un mitin ante un par de miles de personas en el Arco del Triunfo de Barcelona.