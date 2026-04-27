La prioridad nacional es justa y necesaria, nuestro deber y nuestra salvación

El debate sobre la llamada "prioridad nacional" que han agitado los medios en las últimas semanas adolece del defecto habitual en la política convertida en show televisivo y secta ideológica. Una idea que merece argumentación filosófica seria se presenta en forma de eslogan electoral, con toda la sutileza de un mitin de campaña. Es decir, cero matiz, infinita demagogia.

La derecha española ha descubierto, con algunos años de retraso respecto a sus homólogos europeos, que hay un electorado harto de ver cómo el Estado del Bienestar —construido generación tras generación con el esfuerzo y los impuestos de ciudadanos concretos— se distribuye con criterios que no distinguen entre quien lleva décadas contribuyendo al sistema y quien acaba de llegar sin intención visible de integrarse en él. En periódicos de izquierda se han publicado columnas de los habituales socialistas de chalet y piscina, esos que llevan a sus hijos a colegios privados con todo el dolor de su corazón, en los que dicen que pedir la integración de los inmigrantes es fascista. Lo que suscita un pánico entre los escribidores acomplejados de derechas como el Bernabéu intimida a los equipos provincianos –Manchester City incluido–.

Hasta aquí, el diagnóstico. El problema es que la receta que ofrecen PP y VOX mezcla intuiciones legítimas con demagogias oportunistas, y el resultado es un guiso en el que los ingredientes buenos quedan sepultados bajo una salsa de xenofobia latente que es necesario disipar del todo.

Conviene, pues, hacer la filosofía que los políticos no hacen.

La distinción conceptual decisiva es la que Hannah Arendt trazó entre dos modelos de patriotismo radicalmente distintos. Estados Unidos no es un Estado-nación en sentido europeo, sino que es una república fundada sobre principios abstractos, una Constitución y una declaración de derechos. Para ser americano basta, en principio, con adherirse a esos principios. El patriotismo constitucional —la expresión es de Habermas, pero la idea la anticipó Arendt— es suficiente allí porque la nación americana es su Constitución, no una historia milenaria, una lengua de origen medieval y una geografía humana y natural establecida y reconocible. Europa es otra cosa. Los Estados-nación europeos son comunidades históricas que preceden a sus constituciones, que las generan y las sostienen, y que no se reducen a ellas. Ser español, italiano o polaco no es suscribir un contrato, sino más bien es habitar un hogar, vivir una tradición, expresarse en una lengua –o dos–, reconocerse en una literatura, compartir una memoria —gloriosa e infame, se venera a la gloriosa y se rechaza a la infame, pero se la reconoce como cicatrices de un cuerpo que no sería el mismo sin ellas— y participar en unos modos de estar en el mundo que no están escritos en ningún Boletín Oficial pero que son perfectamente reales. De hecho, una serie de costumbres populares que son mucho más reales que los decretos oficiales de burócratas que pretenden sustituir la patria por la técnica en sus múltiples versiones jurídicas, electrónicas, algorítmicas…

Esto es lo que el filósofo Alasdair MacIntyre llama el carácter narrativo de la identidad. Somos los personajes de una historia que no empezamos nosotros y que no terminaremos nosotros. Las virtudes —la hospitalidad, la lealtad, el sentido de la justicia— no son conceptos abstractos universales, sino que son prácticas encarnadas en comunidades concretas con nombres propios. El cosmopolitismo liberal auténtico no reduce la ciudadanía a un contrato de derechos y deberes —como si adherirse a una nacionalidad fuese equivalente a contratar una tarifa de telefonía— y no destruye las naciones sino que las cohesiona en un horizonte humanista común. Pero también hay un cosmopolitismo tóxico, un globalismo financiero de plutócratas que viven en aviones a kilómetros por encima de los ciudadanos de a pie, que destruye la posibilidad misma de la virtud, porque las virtudes necesitan un suelo del que brotar.

La prioridad nacional, entendida con rigor filosófico, no es por tanto un privilegio étnico ni una jerarquía racial. Es el reconocimiento de que el Estado no es neutral respecto a la cultura que lo hizo posible. Tiene razones legítimas para distinguir entre quien participa activamente de esa herencia y quien la ignora o la desprecia mientras reclama sus beneficios. El criterio no es el origen sino la integración real. Quien aprende la lengua, educa a sus hijos en la tradición común, contribuye al esfuerzo colectivo y hace suyos —no por obligación sino por aprecio genuino— los modos de ser y estar de la comunidad que lo acoge, no es extranjero en ningún sentido relevante. Merece exactamente el mismo trato que el nativo. Quien, en cambio, reclama derechos de ciudadanía mientras construye un gueto cultural paralelo, mientras desprecia las costumbres del país que lo alimenta y mientras forma a sus hijos en el rechazo activo de la civilización que los sostiene, presenta una contradicción que ningún Estado está obligado a financiar.

La tradición, conviene aclararlo para los suspicaces, no es un museo. Las culturas vivas absorben influencias, se transforman, incorporan lo que las enriquece. Vivo en Granada, una ciudad en la que conviven en armonía la Alhambra morisca y el Palacio Renacentista de Carlos V. La España que hoy existe es impensable sin ocho siglos de presencia árabe, sin la América que colonizó y que la colonizó de vuelta, sin la inmigración latinoamericana que ha renovado su demografía y su gastronomía. La mejor literatura en español en el siglo XX la escribieron Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y Lezama Lima junto a García Lorca. La identidad cultural no es una esencia inmóvil sino un río que cambia constantemente pero sigue siendo el mismo río. Lo que la prioridad nacional bien entendida exige no es la fosilización de la tradición sino su continuidad viva. Que quienes se suman al río lo engrandezcan en lugar de desviarlo o secarlo. Últimamente he hablado en Madrid con más personas con acento venezolano que asturiano, nuevos españoles que sin perder el amor a Venezuela nos enriquecen con su sincero amor a España.

Permítame el lector terminar con algo más personal que filosófico, aunque acaso más filosófico que cualquier argumento abstracto.

Llevo años visitando Italia con una asiduidad que va más allá del turismo. Venero a Italia, es decir, su lengua, su literatura, su manera de tomarse en serio el placer y la belleza, su capacidad para hacer de la conversación un arte y del almuerzo una liturgia. Y me pareció —me parece— que si uno va a frecuentar un país, a disfrutar de su hospitalidad, de su cultura, de su paisaje humano, lo mínimo que se le debe es el esfuerzo de aprender su lengua, de entender sus costumbres, de respetar sus ritmos, de no llegar exigiendo que el mundo se adapte a uno. Aprendí italiano. Leí a Leopardi y a Pasolini. Vi las películas de Fellini y Antonioni. He leído la Divina Comedia en italiano mientras era Erasmus en Siena y lo considero el poema más sublime de Occidente. Entendí por qué el campanilismo –el campanilismo es la tendencia a identificarse primordialmente con el lugar de origen inmediato (el pueblo, el barrio, la comarca) y a considerar ese entorno local como el centro de referencia del mundo, con cierta desconfianza o indiferencia hacia lo que queda más allá– no es un defecto pintoresco sino la raíz de una civilización que construyó las catedrales más hermosas del mundo precisamente porque cada ciudad quería superar a la de al lado. Me sentí, en la medida en que un extranjero puede sentirse, parte de algo extraño pero a la vez íntimo que me excedía y me enriquecía. Me paseo por Nápoles como por Bilbao o Córdoba, las ciudades españolas en las que más me siento en casa.

Y si Italia no me hubiera gustado, si sus modos me resultaran insoportables, su lengua indigna de aprender, su historia irrelevante, la conclusión habría sido sencilla: largarme. No quedarme a exigir que Italia cambiara para parecerse más a lo que yo traía de mi país de origen. Eso no sería integración, sino colonización invertida, y es exactamente lo que la prioridad nacional —bien entendida, desprovista de sus adherencias demagógicas— tiene todo el derecho a rechazar.

La patria no es una oficina de servicios sociales. Es una herencia. Y las herencias se reciben con gratitud o se declinan con dignidad. Lo que no se hace es recibirlas y luego incendiar la casa.