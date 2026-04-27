El mismo día en que se revocaban regímenes de semilibertad a varios presos de ETA, la Audiencia Nacional adoptaba una resolución de signo distinto respecto a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki. El órgano judicial concedía al exdirigente de la banda terrorista un permiso penitenciario de seis días.

Esta decisión se produce tras la intervención del juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro, quien valoró la solicitud presentada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Gipuzkoa, donde Aspiazu cumple condena. El informe destacaba "una evolución favorable del interno".

La resolución judicial se apoya en varios factores que, según el magistrado y en consonancia con el criterio de la Fiscalía, justifican la medida. Entre ellos se encuentran el avanzado cumplimiento de la pena —con fecha de excarcelación prevista para octubre de 2027—, la asunción de los delitos cometidos y el distanciamiento de la violencia.

Asimismo, se ha valorado el reconocimiento del daño causado a las víctimas. El tribunal considera que, en conjunto, estos elementos reflejan un proceso de reinserción que permite flexibilizar el régimen penitenciario del exjefe de la banda terrorista.

El contenido de la carta

Uno de los documentos determinantes en la decisión judicial es una carta manuscrita por el propio Garikoitz Aspiazu Rubina, incluida en el auto. En ella, el exjefe militar de ETA expone sus reflexiones sobre los hechos que motivaron su condena y sus consecuencias a lo largo de cuatro páginas en las que omite por completo la palabra "perdón" y alude a España como "Estado español".

"Yo Garikoitz Aspiazu Rubina, nacido el 6 de julio de 1973 en Bilbao y actualmente interno en el Centro Penitenciario de Gipuzkoa, quiero expresar a través de este escrito mis sentimientos y reflexiones sobre los hechos por los que fui condenado, así como sus consecuencias", comienza la misiva.

A lo largo del texto, el interno reconoce su pertenencia voluntaria a ETA y admite el daño causado: "Formé parte de ETA de manera voluntaria y en la medida en la que asumo las consecuencias de mis actos, reconozco y siento el daño que les causamos". También menciona de forma específica a algunas víctimas, como Esther Cabezudo e Ignacio Torres.

El escrito evita incluir una petición de perdón directa. En su lugar, Aspiazu expresa su deseo de contribuir a paliar y sanar en la medida de lo posible el dolor causado. Asimismo, destaca el uso del término "Estado español".

En la parte final del escrito, el exdirigente etarra expone los motivos personales para solicitar una mayor flexibilización de su situación penitenciaria. Entre ellos, destaca la referencia a su entorno familiar, especialmente a sus hijos. Además, estudia un máster en Psicología del Deporte en la UNED y trabaja desde su llegada al centro como coordinador de deportes dirigiendo clases de crossfit, entrenamientos de baloncesto y acondicionamiento general.