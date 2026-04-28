Bildu plantea elevar el euskera a prioridad nacional como filtro para inmigrantes

EH Bildu ha aprobado un documento estratégico en el que propone convertir el euskera en una especie de "prioridad nacional" dentro del País Vasco, elevando su estatus jurídico y situándolo como elemento central en la vida institucional, laboral y en las políticas de integración. La iniciativa se produce en un contexto en el que el debate sobre la "prioridad nacional" se ha instalado en la política española con distintos enfoques según el actor político que lo formule.

El texto, respaldado por más del 97% de la militancia, plantea reconocer el euskera como lengua nacional y reforzar su uso en la Administración, hasta el punto de convertir su conocimiento en un factor clave para el acceso al empleo público y para la progresión social. En la práctica, la propuesta dibuja un modelo en el que el idioma pasa a ser un criterio estructural de acceso a instituciones y oportunidades.

El euskera como prioridad en la vida pública

La formación abertzale defiende que el euskera tenga un "uso preferente y normal" en las instituciones, lo que implica consolidarlo como requisito habitual en la administración y en determinados servicios públicos. Bajo este enfoque, el idioma adquiere un papel central en la organización institucional, situándose como condición relevante para trabajar y operar en el sector público.

En ese mismo marco, EH Bildu plantea que las personas migrantes reciban una "acogida lingüística" que convierta el euskera en herramienta imprescindible para integrarse y avanzar profesionalmente. De este modo, el idioma no solo se presenta como elemento cultural, sino como condición práctica de acceso y movilidad social.

Integración y condición lingüística

El documento también refuerza la idea de que el conocimiento del euskera debe ser una pieza clave para la integración de quienes llegan a vivir al País Vasco. Aunque el texto evita hablar de obligatoriedad directa, sí vincula de forma clara el dominio del idioma con la posibilidad de participar plenamente en la vida social, laboral e institucional.

En la práctica, esta formulación introduce un sistema en el que el idioma actúa como criterio de inclusión, estableciendo una jerarquía lingüística en el acceso a la administración y al empleo público.

Debate político y marco de "prioridad"

La propuesta se produce en paralelo al debate sobre la Ley de Empleo Público, donde el peso del euskera en las oposiciones enfrenta a los socios del Gobierno vasco. Mientras el PNV defiende reforzar su presencia en la administración, el PSE advierte del riesgo de que los requisitos lingüísticos se conviertan en barreras de acceso para parte de la población.

En este contexto, la estrategia de EH Bildu se interpreta como un intento de consolidar una "prioridad nacional" propia en el ámbito lingüístico, en un momento en el que ese concepto forma parte del debate político general. La paradoja, según señalan algunos observadores, es que se aplica una lógica de preferencia en el acceso a lo público, trasladada al terreno del idioma.