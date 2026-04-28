El Congreso tumba el decreto del alquiler con críticas al PSOE y a la ministra Isabel Rodríguez ausente

Muchas veces una imagen vale más que mil palabras. El debate sobre el real decreto de la prórroga del alquiler, que finalmente ha decaído con 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones, se ha desarrollado bajo la atenta mirada de los ministros de Sumar —Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, quien ha sido el encargado de defender el real decreto— y con la clamorosa ausencia de cualquier ministro del PSOE: una fotografía que retrata con nitidez el fracaso y las débiles costuras del Gobierno de coalición.

La pasividad del ala socialista ha quedado en evidencia en un debate clave para un Ejecutivo que ha hecho de la vivienda su bandera. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al hemiciclo únicamente para votar, 45 minutos después de haber concluido el debate.

El representante de Sumar ha evitado profundizar en la confrontación con su socio de gobierno en la tribuna, más allá de subrayar que este debate debía servir para "reunir la voluntad política suficiente para desde mañana mismo volver a traer esta medida, volver a traer la prórroga y un programa ambicioso de vivienda para resolver el principal problema de las clases trabajadoras de este país". Sin embargo, en privado, fuentes de Sumar reprochan al socio mayoritario su inmovilismo y su negativa a negociar con Junts para garantizar el respaldo a la iniciativa.

El ministro ha medido sus críticas contra el PSOE, pero no han hecho lo mismo los socios de investidura como PNV, Podemos y Compromís, que han elevado el tono contra la posición socialista y, en particular, contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La diputada de Compromís, Águeda Micó, le ha reprochado haberse "puesto de perfil" y haber "hecho una gira por los medios dando por perdida esta medida". En la misma línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de no hacer "nada" ante la principal preocupación de la ciudadanía.

También acusan al Gobierno de ser el único responsable de la inseguridad jurídica generada, ya que a partir de mañana el decreto decae y deja tras de sí un escenario incierto para los inquilinos que se acogieron a la prórroga de los alquileres. "El Gobierno es el único responsable de la incertidumbre legal creada", ha sostenido la diputada del PNV, Maribel Vaquero, tras la abstención de su grupo. Una crítica muy similar a la expresada por la diputada de Junts, Marta Madrenas, quien ha calificado el real decreto de "jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente, y socialmente ineficaz".

Bustinduy ha apelado a PP, Vox y Junts a respaldar la medida por el "interés general", instándoles a dejar a un lado los "discursos prefabricados". Desde la oposición, el diputado de Vox, Carlos Hernández Quero, ha reprochado al Gobierno que no resuelva el problema, sino que "lo aplaza, lo agrava y condenará a todos los que están fuera del mercado". "Pan para hoy y hambre para mañana", ha resumido.

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Daniel Pérez, ha puesto el acento en las contradicciones del Ejecutivo al recordar que "la ministra de Vivienda dijo no apoyarlo y la portavoz de Sumar exigió su dimisión", y ha evocado cómo Yolanda Díaz acusó a Junts de "racismo y xenofobia" mientras instaba al PSOE a negociar con ellos para evitar la caída del decreto.