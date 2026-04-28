El PNV ha decidido anular la reunión que su presidente, Aitor Esteban, tenía prevista este miércoles con el Gobierno después de la polémica generada por un mensaje publicado en redes sociales por los socialistas vascos.

Todo arranca con unas declaraciones del presidente del PNV, Aitor Esteban. En una entrevista, el dirigente nacionalista aseguraba que las negociaciones sobre el nuevo estatus vasco "avanzan", una expresión que en su partido resumían gráficamente como que "hay agua en la piscina" del nuevo Estatuto.

La metáfora no pasó desapercibida para el PSE-EE, que decidió responder en redes sociales con una imagen generada con inteligencia artificial. En ella, un sonriente Esteban, trajeado, se lanza en plancha a una piscina ante la mirada divertida de varios espectadores.

¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del… https://t.co/LiPVebOYZk pic.twitter.com/yuR500e0bX — Socialistas Vascos - Euskal Sozialistak / ❤️ (@socialistavasco) April 28, 2026

Junto a la imagen, los socialistas vascos han publicado el siguiente mensaje: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV", arrancaba el texto para, a continuación, cuestionar el "optimismo" de Esteban: "Ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

La respuesta del PNV fue tan rápida como contundente. Desde su cuenta oficial en X, la formación nacionalista calificó la publicación de "indecente". Y ante una "falta de respeto de este calibre", el PNV anunció la cancelación de la reunión que Esteban tenía prevista al día siguiente en Moncloa.

Tras la bronca en redes y la airada respuesta del PNV, fuentes de Presidencia han matizado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tenía agendada ninguna reunión con Esteban para el miércoles, aunque no han aclarado si el líder del PNV iba a verse con algún otro miembro del Gobierno.

"Ya da igual"

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, confirmaba la cancelación del encuentro y dejaba clara la irritación de su partido. La crítica política, dijo, es legítima, pero no justifica "dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco".

No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de @Aitor_Esteban con Moncloa de mañana queda anulada. https://t.co/Klny1D40sN — EAJ-PNV (@eajpnv) April 28, 2026

Preguntada por el interlocutor concreto de la cita frustrada en Moncloa, Vaquero zanjó la cuestión con una frase que resume bien el clima del momento: "Como la reunión no se va a realizar, da igual ya con quién era".

Este episodio añade tensión a las relaciones entre socialistas y nacionalistas vascos en un momento en el que el debate sobre el futuro marco estatutario del País Vasco vuelve a situarse en el centro de la agenda política.