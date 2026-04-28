El 'spoiler' en redes de Mónica García: se queja por perder antes de votar

Últimamente no suele haber días con suspense en el Congreso de los Diputados. El resultado de la votación de este martes sobre el decreto para prorrogar los alquileres es un claro ejemplo. Pero incluso en esos casos suele respetarse cierta liturgia parlamentaria. Más que nada, por guardar las formas.

O no.

Porque Mónica García publicó en X, a eso de las siete de la tarde —bastante antes de que comenzara la votación—, un mensaje dando por hecho el resultado: "Los que se dicen patriotas han votado en contra…". En pasado. Como si el Congreso ya hubiera hablado.

Porque sí, el desenlace estaba cantado: los grupos ya habían adelantado su voto y el decreto ley para prorrogar los alquileres tenía pocas opciones de salir adelante. Pero por decoro institucional —y por no dejar en evidencia el ritual democrático— quizá no era necesario adelantarse al escrutinio.

Y también, ya puestos, por una cuestión de cortesía hacia Pablo Bustinduy, que ha tenido que plantarse frente a un hemiciclo prácticamente vacío para vender el decreto como "razonable", "proporcionado" y de "sentido común" pese a que tenía todas las papeletas para caer.

Aunque, siendo justos, no es necesario atribuirle dotes adivinatorias a la ministra de Sanidad: todo apunta a un posible mensaje programado que salió antes de tiempo. Un clásico de las redes que, en política, tiene efectos secundarios curiosos.

Eso sí, la propia ministra pareció darse cuenta del desliz, porque poco después el mensaje desapareció de su perfil. Borrado rápido, como quien intenta recoger el confeti antes de que acabe la fiesta. Demasiado tarde: el spoiler parlamentario ya estaba servido. Cosas del directo… o del automático.