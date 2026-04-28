Encuestas internas del PP revelan un amplio respaldo entre los votantes del PSOE a la 'prioridad nacional'

El Partido Popular no tiene intención alguna de renegar de la expresión "prioridad nacional", según los términos recogidos en los acuerdos con Vox de Extremadura y Aragón. Una encuesta interna del partido de este mismo lunes, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge que casi cuatro de cada diez votantes del PSOE están a favor del concepto, lo que supone un respaldo muy significativo.

La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo dirigiéndose a este electorado, como hace también Vox, para intentar ensanchar la base de la derecha. En el caso del PP, comiendo hacia el centro; los de Santiago Abascal, mirando más al extremo con postulados muy similares a los de Marine Le Pen en Francia, tanto en inmigración como en políticas sociales.

El sondeo encargado por el PP recoge, además, que casi uno de cada cuatro votantes del PSOE está a favor de no conceder ayudas a los inmigrantes "en ningún caso", lo que choca frontalmente con la política adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que les facilita el Ingreso Mínimo Vital y, desde marzo, ha recuperado la sanidad universal para los recién llegados. El Gobierno de Mariano Rajoy la restringió solo para las urgencias.

Se trata, por tanto, de un asunto muy transversal que afecta, especialmente, al electorado socialista con rentas más bajas, que convive a diario con inmigrantes y conoce los problemas de integración que pueden producirse. El colapso de los servicios públicos, especialmente la sanidad, genera también rechazo entre la población a la acogida masiva de extranjeros, como la aprobada por Pedro Sánchez, que pretende introducir en el sistema más de un millón de personas.

Cambiar el eje del debate

La cuestión, por tanto, tiene más que ver con la sostenibilidad del sistema que con la ideología, y redirige el debate sobre el "no a la guerra" de Donald Trump, en el que la derecha sufría especialmente, hacia los problemas diarios de los españoles. Vox aprovecha, además, para sacudirse la polémica por las salidas del partido y las filtraciones internas. El Gobierno se ha lanzado igualmente a acusar a PP y Vox de racistas, pero podría encontrarse con el rechazo de su propio electorado a su estrategia.

El PP sí rechaza la moción presentada por Vox en el Congreso, más acorde al concepto de "los españoles primero", y que promovía la expulsión de inmigrantes más allá de los irregulares. De ahí que presentara una enmienda ajustada a la literalidad de los acuerdos firmados a nivel autonómico, que fue rechazada por los de Abascal, lo que motivó el voto en contra del PP a la propuesta.

La "prioridad nacional", vinculada al arraigo, podría también incluirse en los acuerdos de Castilla y León, y en caso de que fuera necesario, también en Andalucía, donde la inmigración afecta especialmente a provincias como Almería o Málaga. En esta comunidad, el PSOE espera poder seguir agitando el miedo a la derecha con los acuerdos PP-Vox, y el blindaje del aborto en la Constitución, que se debate el próximo jueves en el Congreso.