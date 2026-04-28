Escándalo en el Consejo de Estado: Carmen Calvo retorció el Reglamento para forzar el aval al 'blindaje del aborto'

El Consejo de Estado vivió hace dos meses una sesión muy agitada por el 'blindaje del aborto' en la Constitución, que promueve Pedro Sánchez, y que llega este jueves al Congreso de los Diputados. El dictamen encargado a la exministra socialista María Luisa Carcedo estuvo a punto de ser desechado, pero una maniobra de la presidenta de este órgano, la también exministra socialista Carmen Calvo, logró impedirlo para favorecer los intereses del Gobierno.

El pasado 26 de febrero se reunió el Pleno de este órgano consultivo para estudiar el que ya era el segundo dictamen sobre la reforma del artículo 43 de la Carta Magna, que pretende reconocer como derecho la interrupción voluntaria del embarazo. El primero lo redactó Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y se desechó por mostrarse contrario al proyecto del Ejecutivo.

Se encargó entonces una Ponencia especial a Carcedo, que avalaba la reforma sin matices, lo que provocó un encendido debate entre los miembros de la Comisión Permanente del Consejo reunidos aquel día, según trasladan fuentes conocedoras de lo ocurrido a Libertad Digital. Uno a uno, fueron tomando la palabra para mostrar su disconformidad, lo que hacía presagiar que la votación iba a desechar también este dictamen.

Esto habría trastocado los planes de Sánchez porque habría retrasado los plazos para que el aborto pudiera debatirse esta semana en el Congreso, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral en Andalucía. Las mismas fuentes señalan a este periódico que, para evitarlo, Calvo, muy nerviosa y contrariada, acordó un receso de media hora y, en el transcurso del mismo, se retocó el dictamen de Carcedo.

De esta forma, logró el consenso del Consejo, que aprobó el texto por 16 votos a 4, con dos votos particulares de Rodríguez de Miñón y Teodoro López Calderón, ex Jemad hasta el año 2021. Ambos se mostraron muy críticos con la reforma, al considerarla un "fraude de ley" por pretender modificar un artículo fundamental saltándose el procedimiento agravado que recoge la propia Constitución.

"Chanchullo favorable a Sánchez"

Que el dictamen se modifique es una anomalía, ya que son aprobados o desechados, no se pueden "retocar entre recesos" para influir en el sentido de la votación. Un "chanchullo", según trasladan juristas consultados por Libertad Digital, que defienden que el dictamen inicial de Carcedo debió someterse a votación y, de haber sido desechado, como todo hacía indicar, tendría que haberse encargado uno nuevo o dictaminar en contra del proyecto del Gobierno.

El Reglamento Interno del Consejo de Estado recoge en su artículo 105 que "los proyectos de dictamen desechados por el Pleno se devolverán a la Comisión Permanente para nuevo estudio, si los miembros presentes de esta, en número superior a la mitad, lo aceptasen. En otro caso, el Presidente nombrará una Ponencia especial que redacte el dictamen y lo presente a una nueva sesión del Pleno".

Se trata de cumplir con el "principio de respeto al órgano consultante" por el que "los órganos consultivos deben actuar bajo los principios de imparcialidad, independencia y diligencia, garantizando un trato igualitario y sin discriminaciones en la elaboración de sus dictámenes", lo que no habría sucedido en este caso, donde la maniobra favoreció el aval al proyecto del Gobierno, al que le urgía sacarlo adelante.

"La chapuza legislativa"

El dictamen recoge, además, una "chapuza", según trasladan diversas fuentes a este periódico, ya que el Consejo se habría "extralimitado en sus funciones" al "sugerir" una redacción concreta de la reforma impulsada por el Gobierno, lo que supone asumir funciones del legislativo.

En el apartado VIII, el Consejo recoge textualmente "una redacción más apropiada puede ser la siguiente: Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo".

El texto inicial del Gobierno decía que "se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El Ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

El Consejo, por tanto, insta al Gobierno a redactar la reforma de una determinada manera para lograr su aval al proyecto, como acabó haciendo el Ejecutivo, que asumió la "sugerencia" en Consejo de Ministros, y aprobó el texto con esa nueva redacción, que debatirá este jueves el Congreso, donde la reforma no saldrá adelante por el rechazo de PP y Vox, ya que es necesario dos quintas partes de la Cámara.

Pedro Sánchez es consciente de que no podrá sacar adelante su reforma, pero pretende agitar el debate con la vista puesta en Andalucía, para azuzar el miedo a la derecha, como está haciendo ya con los pactos entre PP y Vox y el "principio de nacionalidad". Una estrategia política para la que se ha valido del Consejo de Estado, como hace con otros órganos constitucionales.