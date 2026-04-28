España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este martes en Santo Domingo (República Dominicana) que España invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

"En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen la representación internacional. Esta cumbre no va ser diferente a otras", ha precisado Albares en declaraciones recogidas por El País.

Rodríguez continúa actualmente incluida en la lista de sancionados de la Unión Europea, una medida en vigor desde 2018 por su papel en el régimen chavista y por su implicación en las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Estas sanciones comunitarias implican, entre otras restricciones, la prohibición de entrada en territorio de la UE, la congelación de activos en suelo europeo y la imposibilidad de mantener relaciones económicas o financieras con ciudadanos o empresas europeas.

Pese a ello, el Gobierno español ha impulsado en los últimos meses un cambio de posición en Bruselas y ha solicitado formalmente el levantamiento de estas medidas contra la dirigente venezolana. El levantamiento de las sanciones, en cualquier caso, requeriría el respaldo unánime de los Estados miembros de la Unión Europea, un escenario que por el momento sigue en el aire.