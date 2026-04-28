La UCO certifica que las citas de la trama de Cerdán coinciden con las fechas de las adjudicaciones sospechas a Acciona

La UCO no puede ser más clara en una de sus conclusiones: "Cabe destacar que, los encuentros que tuvieron lugar en junio de 2019, se produjeron en un contexto temporal en el que las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliú de Llobregal" se encontraban en proceso de licitación". Y, por si hubiera alguna duda, "resultando Acciona Construcción adjudicataria de las mismas meses después".

Se trata del caso Obras Públicas, otra de las grandes tramas de presunta corrupción del PSOE. Este caso se encuentra en la Audiencia Nacional y no en el Supremo después de la jugada llevada a cabo por José Luis Ábalos al renunciar al escaño de diputado y perder su aforamiento. Como el caso Mascarillas estaba ya lanzado, se dejó en el Supremo. Y como la trama de obras públicas, donde el principal sospechoso es Santos Cerdán, mantenía una instrucción más atrasada, se decidió remitir a la Audiencia Nacional a la vista de la pérdida del aforamiento del que fuera el principal compañero de Cerdán.

"En relación a estas adjudicaciones, de las que se habrían derivado presuntos pagos a Ábalos y Koldo que habrían sido gestionados por Santos, según se recogió en el Informe 96/2025 de 5 de junio de 2025, se ha observado una operativa común a los tres proyectos mediante la cual Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento ante el inicio del expediente de las obras mencionadas, rubricando un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante e l cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación" señala la UCO.

"Esta relación económica entre ambas sociedades – consistente en los tres proyectos mencionados y otros desarrollados en el presente escrito –, como se ha extraído del análisis de cuentas de Servinabar , habría supuesto al menos el 75,33% de los abonos percibidos por la sociedad administrada por Antxón, constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación". Y hay que recordar que Cerdán era socio al 45% de esa misma Servinabar.

Los encuentros citados con la trama son los siguientes: "Durante la etapa ministerial en la que Ábalos estuvo al frente del MITMA-2018-2021-, Santos Cerdán, Antxón Alonso y Justo Vicente Pelegrini mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como: el apagado de los teléfonos móviles durante reuniones, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato, el mantenimiento de al menos una reunión en un inmueble alquilado por Servinabar o la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias". Justo Vicente Pelegrini era directivo de Acciona.

"En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto éste como su

entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil", apuntala la UCO.

"Concretamente, la mujer de Santos, Francisca Muñoz Cano, fue contratada por NORAN S. COOP PEQUEÑA -cooperativa constituida entre Antxón y Koldo en 2015- entre marzo y julio de 2018, percibiendo un total de 9.500 €, siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa". Asimismo, "la hermana de Santos, Belén Cerdán León, recibió de Servinabar entre febrero de 2020 y junio de 2020 un total de 22.324,51 €. A partir de junio de 2020, Belén Cerdán pasó a ser contratada por la cooperativa Erkolan, quien se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43 € de Servinabar ". Y, por si fuera poco, "el cuñado de Santos, Antonio Muñoz Cano, fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, siendo perceptor de un total d e 53.130,30 €".

Continuando con las presuntas contraprestaciones percibidas por Cerdán, la UCO ya ha recordado que "Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 € en favor de Santos, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste en la Calle Hilarión Eslava entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por importe de 44.645,26 €, así como haciéndose cargo de la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 €".

Y, por último, "se ha detectado que Santos y/o su entorno familiar habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar".