Muere el padre del ministro Félix Bolaños

El padre del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha fallecido en la madrugada de este martes a los 86 años en su residencia, según ha podido saber Libertad Digital. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del servicio de emergencias SUMMA 112, así como varias unidades policiales, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida al encontrarse ya fallecido a su llegada.

Por el momento, desde el Ministerio de la Presidencia no se ha confirmado oficialmente esta información, aunque sí se han producido cambios significativos en la agenda pública del ministro. Félix Bolaños tenía previsto asistir este martes por la tarde al pleno del Senado, programado para las 16:00 horas, una cita que finalmente no figura ya en su agenda institucional.

La ausencia del ministro en esta sesión plenaria ha reforzado las informaciones sobre el fallecimiento de su padre, aunque se mantiene la falta de confirmación oficial por parte de fuentes gubernamentales. Tampoco han trascendido, hasta ahora, más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles actos de despedida o funeral.