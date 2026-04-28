Lo que manden los votantes del PSOE

Escribíamos aquí hace unos días que la prioridad nacional es un objetivo loable siempre que no interfiera con la prioridad electoral, que es lo que realmente importa a los partidos políticos. Todo depende de lo que digan las encuestas, especialmente entre el electorado del partido rival, dando por supuesto que los votantes propios no van a retirar su confianza por una cuestión como la prelación de los españoles en las ayudas sociales, un tema controvertido que en el PP tratan con pies de plomo.

Pero, hete aquí que los votantes socialistas también comparten esa medida para asombro de los encuestadores, que ven así saltar por los aires los esquemas tradicionales, según los cuales un votante de izquierdas siempre apostará por el mestizaje, la inmigración libre y la paga universal. De hecho, un 25% de ese electorado ha decidido que la broma ya ha durado demasiado y que proteger a los españoles y los inmigrantes arraigados en el asalto por tierra, mar y aire al Ingreso Mínimo Vital es algo que tiene mucho sentido.

Esas encuestas internas del Partido Popular, en las que han testeado la posición de los votantes socialistas sobre la prioridad nacional, le han dado a los de Feijóo el impulso que necesitaban para no retractarse de los acuerdos para formar gobiernos regionales, en los que esa medida adquiere un carácter trasversal.

Es triste que el PP haga lo que quieren los socialistas aunque no les sirva para ensanchar su masa electoral hacia la izquierda, porque una cosa es decir la verdad en una encuesta y otra votar a la derecha fascista que representa Núñez Feijóo. Entre actuar con coherencia o votar al PSOE, una persona de izquierdas siempre hará lo segundo, aunque se perjudique directamente con esa decisión. Sin embargo, cuanto más se acerca el PP hacia la izquierda, más hueco deja para que crezca Vox, la otra variable de una ecuación de cuyo resultado depende que Sánchez salga de La Moncloa.

La única incógnita a estas alturas es si el PP decide ir a por el voto del 75 por ciento de los simpatizantes sanchistas que rechazan la prioridad nacional, porque ven con muy buenos ojos que los inmigrantes ilegales disfrute de unos derechos y unas rentas a las que los socialistas difícilmente van a tener acceso en el futuro inmediato. Moreno Bonilla, por ejemplo, lo tiene claro. No solo va a gobernar para los socialistas; va a hacer campaña como si fuera uno de ellos. Y no parece que le vaya a ir muy mal.