Sumar no levanta cabeza: el Congreso tumbará su decreto del alquiler

Los de Yolanda Díaz quisieron aparentar firmeza el pasado mes de marzo negándose a participar en aquel Consejo de Ministros extraordinario cuando el PSOE se resistía a incluir medidas de vivienda en el decreto de ayudas por la guerra en Irán. La escenificación, sin embargo, ha terminado en fiasco. Tras forzar que el real decreto se tramitara por separado y estirar los plazos hasta el límite, Sumar no ha logrado los apoyos necesarios para la votación de este martes en el Congreso de los Diputados.

Fue Sumar quien empujó a Pedro Sánchez a alumbrar este real decreto en el seno del Gobierno de coalición, pero ahora el PSOE opta por marcar distancias. Los socialistas dejan que su socio gestione en solitario el desgaste de una iniciativa fallida. No es un detaille menor que sea el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, quien defienda la iniciativa en tribuna, y no la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Mientras la formación sigue sin resolver su propio liderazgo, el ministro de Consumo ha intentado erigirse en ariete político de la medida, llegando incluso a enviar una carta al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así como presionar por carta a fondos e inmobiliarias para imponer la prórroga forzosa del alquiler.

El decreto estaba abocado al fracaso desde su gestación, ya que desde el inicio no se contaba con Junts en la ecuación. Pero Sumar necesitaba un gesto de cara a la galería tras los batacazos en Aragón y Castilla y León, y con la vista puesta en Andalucía, donde concurrirá en coalición con Podemos.

En su intento por evitar el descarrilamiento, Sumar ha llegado a pedir al PSOE que ceda a las exigencias de Junts —IVA franquiciado y bonificaciones a caseros— para salvar la prórroga de los alquileres. Sin embargo, los de Carles Puigdemont mantienen una relación cada vez más áspera con la formación de Yolanda Díaz desde el choque por la reducción de la jornada laboral el pasado septiembre. Entonces, fuentes independentistas ya dejaban claro que no era grato negociar con la vicepresidenta segunda, mientras elogiaban la interlocución con el actual vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

La negativa de Junts se produce, además, en un contexto enrarecido por las propias palabras de Díaz, que llegó a calificarles de "racistas y clasistas", términos que posteriormente tuvo que matizar el presidente de Cataluña, Salvador Illa.