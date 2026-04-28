A sabiendas de que la medida va a decaer esta tarde en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en ningún caso "se precipitaron" al forzar la aprobación de esta iniciativa. Cabe recordar que fue Sumar quien empujó a Pedro Sánchez a sacar adelante este real decreto en el seno del Gobierno de coalición. Sin embargo, llegado el momento decisivo, el PSOE ha optado por desmarcarse y dejar que su socio asuma en solitario el desgaste de una medida fallida.

Yolanda Díaz se ha mostrado como la ministra más activa en esta cuestión ante las preguntas de los medios de comunicación y ha querido señalar a los partidos que voten en contra como responsables. Incluso ha relatado cómo algunos ciudadanos la paran por la calle, incluso mientras practica deporte con su hija, para interesarse por este asunto: "Ayer me fui a correr con mi hija; claro, me han parado muchas personas por la calle que están pendientes de esta votación, alguno era del Partido Popular y me decían: 'Yo no le voto a usted, vicepresidenta, pero lo que quiero es que me mantengan un precio del alquiler razonable'", aseveró la ministra de Trabajo.

Díaz ha querido poner en valor el trabajo realizado por Sumar, calificando de "convulso" aquel Consejo de Ministros extraordinario del que surgió este real decreto hace apenas un mes. Con el resultado de esta tarde prácticamente asumido, la vicepresidenta segunda ha llamado a calentar las calles desde el propio Consejo de Ministros: "Un mensaje de esperanza: no nos vamos a rendir. Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle y, por tanto, el llamamiento es —y lo digo desde la sala de La Moncloa y con lo que represento— a la movilización social".

Fuentes de Sumar, elevando la tensión entre los socios de Gobierno, afean al PSOE su inmovilismo a la hora de aceptar las peticiones de Junts para votar a favor de esta medida. En todo caso, en la formación ya empiezan a hablar de un nuevo decreto, en línea con las demandas de Junts, que reclama incluir el IVA franquiciado y bonificaciones para los propietarios. Por su parte, el ala socialista del Gobierno se limita a señalar que, si el decreto decae, seguirá trabajando en una materia que ha sido una de sus principales banderas electorales desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, sin que haya habido cambios sustanciales.