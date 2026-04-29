La UCO pone en jaque a Sánchez tras la declaración de Balas contra la trama PSOE

En esta nueva entrega de MA Confidential, se analiza la situación crítica que rodea al juicio de la primera pieza de la trama Koldo en el Tribunal Supremo. La jornada estuvo marcada por la declaración pericial de siete agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, cuyo testimonio ha resultado demoledor para los implicados y salpica directamente a la cúpula del Gobierno.

El teniente coronel Antonio Balas es una figura clave en la lucha contra la corrupción, ya que lidera las investigaciones que afectan no solo al entorno del Ministerio de Transportes, sino también a la familia del presidente del Gobierno, incluyendo el caso Begoña y el caso que afecta a David Sánchez. Su firmeza en la sala de vistas ha reafirmado su posición como un profesional sólido, a pesar de las campañas en su contra orquestadas desde la fontanería del PSOE, donde incluso se llegaron a registrar grabaciones que expresaban el deseo de apartarlo de sus funciones.

Durante la comparecencia en el Tribunal Supremo, los agentes de la UCO desmantelaron la estrategia de las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García. Los abogados defensores intentaron sembrar dudas sobre la integridad de las pruebas digitales, sugiriendo una posible manipulación de los dispositivos móviles, mensajes y audios intervenidos. Sin embargo, los peritos fueron categóricos al asegurar que no existe posibilidad de alteración en los volcados de información, comparando el proceso con un carrete de fotos tradicional donde lo que se extrae es el fiel reflejo de la realidad almacenada.

El papel de Aldama

La investigación de esta pieza principal se centra en las mordidas ilegales obtenidas por la compraventa de material sanitario durante lo peor de la pandemia. El papel de Víctor de Aldama como el empresario que pagaba las comisiones fue detallado minuciosamente, subrayando su gran poder dentro de la estructura. Según los informes ratificados por la UCO, Koldo García actuaba como el alter ego del entonces ministro Ábalos, realizando las gestiones más comprometidas para evitar que el titular de la cartera quedara expuesto directamente.

Uno de los puntos más polémicos tratados en la sesión fue la ramificación de la trama hacia otros sectores, como el de los hidrocarburos a través de la empresa Villafuel y la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Además, se mencionaron las prebendas personales que habrían recibido los cabecillas, tales como el uso de empresas públicas como Ineco o Tragsatec para proporcionar empleo a personas del entorno personal de los implicados, mencionándose específicamente los casos de Jessica Rodríguez y Claudia Montes como parte de las dádivas gestionadas por la red.

El testimonio de Balas fue especialmente significativo al vincular la trama con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los informes de la UCO reflejan que el jefe del Ejecutivo tenía conocimiento y avaló la polémica visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020. El famoso mensaje de "Bien" enviado por Sánchez a Ábalos tras ser informado de la reunión demuestra, a juicio de los investigadores, que la trama Koldo tenía una penetración directa en los niveles más altos de la Administración del Estado.

En definitiva, la intervención de los agentes de la Benemérita ha dejado una sensación de asedio sobre el Ejecutivo de Sánchez. La precisión técnica de la UCO y la contundencia de Antonio Balas han servido para ratificar todos los indicios acumulados durante la instrucción del magistrado Leopoldo Puente. Aunque de momento figuras como Calviño o Montero no están imputadas, las revelaciones sobre su intervención en los procesos de negociación del rescate millonario añaden una carga política y judicial de extrema gravedad que seguirá marcando el pulso de la actualidad nacional.