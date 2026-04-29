Durísimo repaso del diputado de UPN a Sánchez por su "hipocresía"

En una tensa sesión de control al Gobierno, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha lanzado un durísimo ataque contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo su dimisión inmediata por la degradación institucional y ética que atraviesa el país. Catalán ha denunciado que el líder del Ejecutivo ha hundido la dignidad de la sede que ocupa hasta límites insospechados, convirtiendo la Presidencia en una herramienta al servicio de intereses personales y partidistas mientras la sombra de la corrupción se cierne sobre su entorno más próximo.

Durante su intervención, el representante navarro ha recordado con crudeza las palabras que hace ocho años pronunciaba el entonces secretario de organización del Partido Socialista y posterior ministro, José Luis Ábalos, instando a no normalizar la corrupción bajo ninguna circunstancia. Catalán ha subrayado la hipocresía del Gobierno al señalar que hoy es el propio Ábalos quien se encuentra en el banquillo de los acusados, salpicado por una presunta trama criminal que también afecta a otros altos cargos del Partido Socialista y del Ejecutivo. El diputado de UPN ha afeado a Sánchez que llegara al Palacio de la Moncloa bajo la falsa premisa de la regeneración democrática para acabar envuelto en escándalos que acechan a su partido y a su círculo íntimo.

El parlamentario de la formación navarra ha repasado lo que considera una gestión desastrosa y entregada a los intereses de sus socios de investidura. Ha criticado duramente los pactos con los herederos políticos de ETA, denunciando que el Gobierno ha traicionado a las víctimas del terrorismo con el fin de sacar a etarras de las prisiones para garantizar su permanencia en el poder. Asimismo, ha puesto el foco en la parálisis de la acción de gobierno, señalando que Sánchez se ve obligado a gobernar de espaldas al Congreso de los Diputados ante su incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, lo que deja al país en una situación de absoluta incertidumbre económica y legislativa.

En su intervención, Catalán también ha hecho hincapié en la colonización de las instituciones y empresas públicas por parte del sanchismo. Ha denunciado el uso de sociedades estatales como Adif para colocar a personas afines que perciben remuneraciones desorbitadas sin realizar una labor efectiva, así como los constantes ataques dirigidos desde el Ejecutivo contra la independencia del Poder Judicial. Según el diputado, el Gobierno no ha cesado de atacar y descalificar a jueces y fiscales, en un intento de amedrentar a quienes tienen la responsabilidad de investigar las presuntas irregularidades que rodean a la actual administración.

Por su parte, Pedro Sánchez ha respondido con un tono altivo y cargado de ironía, despreciando las peticiones de dimisión y asegurando que las elecciones generales no se celebrarán hasta el año 2027, tal y como marca la Constitución.