Aldama cuenta cómo el propio Sánchez les dio las gracias "por todo": "Sé lo que estás haciendo"

El empresario Víctor de Aldama ha relatado este miércoles en el Tribunal Supremo que en un mitin del PSOE en 2019 al que acudió invitado por el exasesor Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio las "gracias" porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

"Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", es lo que, según la versión del comisionista, le dijo Pedro Sánchez en el mitin donde Koldo García les hizo una foto.

"Llega el fin de semana, me sientan en primera fila, se termina el mitin, me levanto y me dice Koldo que vaya a una instancia privada donde el presidente me va a recibir. Hay una antesala antes de entrar al escenario y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad, la persona sale y nos quedamos Koldo, el presidente y yo. Me dice ‘Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y te lo agradezco’. Me hace Koldo una foto y un pequeño vídeo con él y salimos. Koldo no le llamaba presidente, le llamaba Pedro. Yo le pregunto ‘¿cómo es que le llamas Pedro al presidente?’ Él me dice que el día en el que le diga Pedro que le tiene que llamar presidente se va de allí. Me dice ‘Él me debe mucho y él sabe por qué’", ha explicado Aldama.

Aldama asegura que Sánchez es "el 1 de la organización criminal"

A preguntas del Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Aldama ha situado a Sánchez en la cúspide de la trama Koldo asegurando que es "el 1 de la organización criminal". Después de él irían Ábalos, que sería "el 2"; Koldo, "el 3"; y el propio Aldama, que se ha autoproclamado como "el 4".