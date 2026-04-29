Álvarez de Toledo retrata el relativismo cultural del PSOE: "Su feminismo acaba donde empieza su sumisión al islam"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado este miércoles una intervención especialmente dura en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la que ha cargado contra la posición del Gobierno y de la izquierda sobre el uso del velo integral islámico, o burka.

El debate se enmarca en un momento político relevante: este jueves la Cámara afronta la primera votación sobre la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto, mientras que en paralelo el PSOE ha impulsado la creación de una subcomisión para analizar si es conveniente regular el burka y el niqab en espacios públicos.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo denunció lo que considera una "contradicción" del socialismo. Recordó que hace apenas dos meses el PSOE votó en contra de prohibir el burka apelando a la libertad religiosa, mientras que recientemente un alcalde socialista ha anunciado medidas restrictivas en su municipio. A partir de ahí, articuló una crítica más amplia contra lo que calificó como "hipocresía" política.

La diputada popular cuestionó además el enfoque del Ejecutivo al defender la creación de una subcomisión en lugar de legislar directamente. A su juicio, no se trata de una cuestión que requiera más estudio, sino de principios. En ese sentido, subrayó que otros países europeos ya han abordado este debate y que existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la consideración del burka como un símbolo de sometimiento. Álvarez de Toledo sostuvo que no es una simple expresión cultural o religiosa, sino un elemento que niega la igualdad y la presencia de la mujer en el espacio público. "No puede haber ciudadanía sin rostro", afirmó, insistiendo en que la democracia exige reconocimiento mutuo entre ciudadanos.

También respondió a los argumentos habituales en contra de la prohibición. Rechazó que el carácter minoritario del uso del burka en España sea relevante, defendiendo que los derechos no dependen del número de personas afectadas. Asimismo, cuestionó la idea de que prohibirlo aumentaría la exclusión, planteando que la solución pasa por políticas de integración y protección.

En el plano ideológico, la diputada cargó contra el relativismo cultural, al que atribuyó la justificación de prácticas que vulneran derechos fundamentales. Defendió que estos derechos son universales y no pueden depender de tradiciones o contextos culturales.