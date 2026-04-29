Azcón sella su investidura en Aragón y acusa al PSOE de "defender los intereses de Pedro Sánchez"

Jorge Azcón ha sido investido presidente de Aragón tras alcanzar un acuerdo con Vox que pone fin a más de 70 días de negociaciones y desbloquea la formación de Gobierno en la Comunidad. El candidato del Partido Popular ha logrado el respaldo de 40 parlamentarios —39 en la votación al estar ausente una diputada de Vox por motivos de salud—, lo que le permitirá iniciar su segunda legislatura al frente del Ejecutivo autonómico.

Mayoría parlamentaria

El apoyo de los 14 diputados de Vox ha resultado determinante para la investidura de Jorge Azcón, que consolida así una mayoría parlamentaria que le permitirá desarrollar su acción de gobierno.

El acuerdo incorpora medidas incluidas en el programa de la formación que lidera Santiago Abascal; en concreto, la prioridad nacional. El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido el pacto como resultado del "juicio de las urnas" y ha asegurado que su partido será "firme y exigente" en el cumplimiento del pacto.

Nolasco también ha apuntado que el acuerdo supone una oportunidad para dotar de "estabilidad institucional" a la Comunidad y ha trasladado el compromiso de su formación con la ejecución de las medidas pactadas.

Las críticas del PSOE

Los grupos de la oposición votaron en contra de la investidura. La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, criticó el acuerdo entre PP y Vox y cuestionó su estabilidad, al considerar que "tiene los días contados".

Durante su intervención, Alegría ha reprochado a Azcón no haber explorado un posible entendimiento con el Partido Socialista y ha defendido la necesidad de diálogo entre fuerzas políticas en las Cortes de Aragón. Y ha acusado al PP de "entregarse a los brazos de la ultraderecha" a través de un pacto basado en la "xenofobia".

Azcón respondió que la posición del PSOE en Aragón busca "defender los intereses de Pedro Sánchez y no a los aragoneses".

Con esta investidura, el Partido Popular mantiene el Gobierno de Aragón por segunda legislatura consecutiva, algo inédito en la Comunidad. El nuevo Ejecutivo iniciará su mandato con el respaldo de una mayoría que constituye el segundo mayor apoyo parlamentario registrado en Aragón desde la etapa de Santiago Lanzuela.