¿Y si abolimos la nacionalidad para acabar con la prioridad?

La polémica sobre la "prioridad nacional" ha dejado al descubierto algunas flaquezas. Una era de prever. La mitad de lo dicho y escrito sobre el asunto se ha dicho y escrito sin haber leído el acuerdo del PP y Vox que provocó el revuelo. La mitad, por lo menos. Y en casos así no valen resúmenes. El documento que firman los dos partidos no dice que el acceso a vivienda protegida y al alquiler social vaya a ser, de modo prioritario, para ciudadanos españoles. No dice que las ayudas y prestaciones se concederán, primero, a los que dispongan de un DNI español. Eso sería problemático, chocaría con la ley vigente, la de Extranjería, en concreto. Los firmantes lo saben. El criterio al que se acogen no es la nacionalidad, sino el arraigo, que se mide por el tiempo que se lleva empadronado en un municipio. En Extremadura van a pedir un mínimo de 10 años para compra de vivienda y de 5 años para alquiler. En Canarias elevan el mínimo a 12 años en las islas. Y el melifluo Gobierno Vasco del PNV y socialistas acaba de anunciar que sube a 3 años el mínimo exigido. No está mal para una medida de "extrema derecha". Va arraigando en todo tipo de suelos.

La "prioridad nacional" es una expresión puramente política, que no podrá trasladarse a ninguna disposición, pero Vox se apunta un tanto al introducirla. Lo que sugiere, aunque no pueda materializarse, conecta con percepciones e inquietudes que están en la calle desde hace tiempo. Sólo los que no la patean, los que viven ajenos a las cuitas del ciudadano que pide ayudas públicas, pueden desconocer la frecuente queja: "Se las dan a los recién llegados". La queja será a veces exagerada, pero tiene fundamento a la vista de los criterios habituales para la concesión de ayudas. Desde los púlpitos de la izquierda se niega todo y la percepción se atribuye a la influencia de la extrema derecha. Cuando es al revés. Esos partidos ganan apoyo porque detrás de la queja hay una experiencia. La izquierda tendrá que esforzarse más para convencer a esos ciudadanos de que lo que les pasa no es verdad y que son racistas por pensar lo que piensan. Dudo de que lo intente: habla para otros.

La palabra "nacional", por sí misma, sin más compañía, despierta aquí, en sectores conocidos, un atávico recelo cuando se refiere a España. De modo que "prioridad nacional" lo tiene todo para espantar a las cándidas damiselas progresistas. Incluido su origen en el partido de Le Pen, el de los viejos tiempos. El revuelo organizado muestra, no obstante, que hay un rechazo más extendido a darle a la nacionalidad española un valor específico. Se postula que el principio de igualdad está por encima de nacionalidades, de fronteras, de Estados. Hay un bonito universalismo en el que se sienten cómodos muy distintos compañeros de viaje. Lo curioso es que no propongan la abolición de la nacionalidad y la supresión de los documentos que la acreditan. Deberían transformar la consigna de "papeles para todos" en "todos sin papeles": que nadie los tenga. Nos vamos aproximando al ideal anarquista. La fraternidad universal y otras maravillas. Pero poca broma. A este paso, la idea del Estado-nación, que parecía un buen invento, pronto será una "doctrina de la extrema derecha", porque nadie más lo defenderá. Y el Sánchez de turno dirá que es una infamia y una vergüenza.