Negligencia, corrupción, incompetencia y falta de apoyos… hasta 2027

Las noticias más destacadas de este martes son un ejemplo insuperable de la negligencia, corrupción, incompetencia y falta de apoyos parlamentarios que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez.

Así, y empezando por la incompetencia y falta de apoyos del Ejecutivo, el decreto ley que planteaba prorrogar el precio de los alquileres durante dos años ha decaído con 177 votos en contra frente a 166 a favor y cinco abstenciones. Al voto en contra anticipado de PP, Vox y UPN y al confirmado de Junts, suficientes para tumbar el decreto, se ha sumado la inesperada abstención del PNV. De esta forma, a la incompetencia de un gobierno tan ignaro como para creer posible solucionar el problema del acceso a la vivienda -tanto a la hora de comprar como de alquilar- mediante decretos leyes de fijación de pecios, se suma por enésima vez el abandono de socios de investidura de Sánchez tan relevantes como Junts y PNV.

No menos elocuente muestra de la incompetencia del gobierno es el pésimo dato que nos ha ofrecido este martes la EPA, según la cual el mercado laboral español ha terminado el primer trimestre del año con 170.300 empleos menos y la friolera de 231.500 parados más, unas cifras que no se veían desde hace años. Y es que el problema del desempleo no se puede ocultar permanentemente maquillando los datos con artimañas tales como la de los "fijos discontinuos" ni apostándolo todo a la creación artificial de puestos de trabajo a cargo del contribuyente, cosa esta última que lo único que consigue es incrementar nuestro ya disparado endeudamiento público.

Aunque la corrupción que afecta a este gobierno tiene como protagonista indiscutible esta semana al juicio por el caso Koldo -más bien "trama Sánchez"- que tendrá este miércoles una de sus jornadas más decisivas con las declaraciones de José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, no queremos dejar de utilizar la expresión "corrupta" para referirnos también a la forma con la que el gobierno oculta su negligencia en dos hechos tan graves como el gran apagón eléctrico que padeció toda España hace un año y el gravísimo descarrilamiento ocurrido en Adamuz el pasado mes de enero. Así, y a pesar de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha confirmado como causa principal del accidente en el que fallecieron 46 personas la existencia de una rotura de carril en la vía, esta es la hora en la que el presidente del Gobierno, ni el ministro de transportes, Óscar Puente, ni ningún cargo político del gobierno reconoce esta causa que apunta directamente a su responsabilidad para negarse así a presentar su dimisión.

Otro tanto se puede decir de la cara dura del Gobierno con el apagón que hace un año causó la muerte directa de ocho personas -indirectamente se calcula 147- e hizo perder a los españoles más de 3.000 millones de euros: A pesar de la multitud de informes -y grabaciones- que señalan que la excesiva dependencia en generación de fotovoltaica y eólica en el mix programado por Red Eléctrica hizo vulnerable el sistema -no en vano, desde entonces, se ha puesto en marcha lo que se conoce como operación reforzada, donde la presencia es mayor de energía nuclear y ciclos combinados, y esto hace que no se produzcan oscilaciones tan grandes en la red - el Ejecutivo se tiene la desfachatez de insistir en que todavía es pronto para saber exactamente qué pasó, mantiene sus ruinosos perjuicios ideológicos contra la energía nuclear y se niega a asumir sus clarísimas responsabilidades políticas en el desastre.

Lo peor es que todas estas insuperables muestras de negligencia, corrupción, incompetencia y falta de apoyos del gobierno es que no significan necesariamente que el gobierno vaya "a caer" antes de 2027, tal y como recurrentemente afirman no pocos periodistas, sobre todo cuando el Ejecutivo pierde una votación parlamentaria. Y es que el gobierno no puede "caer" sino se le tumba mediante algo tan improbable como una moción de censura en la que los separatistas de Junts se sumaran a Vox y al PP. Y es que el envilecimiento moral y político de Pedro Sánchez incluye el sostenerse en la poltrona aun al precio de no poder aprobar nada en el Congreso, incluido unos Presupuestos Generales del Estado que llevan ya tres años consecutivos prorrogándose.