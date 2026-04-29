La presión política y judicial se estrecha sobre el presidente del Gobierno. El juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama amenaza con dinamitar el intento de Pedro Sánchez de ganar oxígeno apoyándose en la agenda internacional, justo a las puertas del arranque de la campaña electoral en Andalucía. Después de que el empresario haya asegurado en el Tribunal Supremo que Sánchez conocía la trama y haya apuntado a una supuesta financiación ilegal del PSOE, fuentes gubernamentales tratan de cortar de raíz el impacto desacreditando su testimonio y calificando al comisionista como "un mentiroso".

Desde el Ejecutivo encuadran estas declaraciones en una estrategia de defensa y sostienen que no existe ninguna prueba que respalde tales afirmaciones. El mensaje oficial es de "máxima tranquilidad", mientras que en privado recalcan que los acusados "tienen derecho a mentir" en el marco de un procedimiento judicial, por lo que llaman a no dar credibilidad a afirmaciones que, a su juicio, carecen de fundamento.

El empresario ha afirmado que Sánchez, en 2019, le dio las gracias por sus gestiones: "Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y quería darte las gracias". Sin embargo, estas mismas fuentes consideran que se trata de "intentos vagos de apuntar hacia arriba" para, según sostienen, erosionar al Ejecutivo.

Ningún ministro ha realizado valoraciones sobre una causa que golpea directamente a los cimientos del Gobierno y del PSOE, más allá del habitual "que la justicia haga justicia". El propio presidente ha evitado entrar al fondo del asunto durante la sesión de control, donde, ante una pregunta del diputado de UPN, Alberto Catalán, se limitó a señalar que "hay una gran diferencia entre nosotros y el PP: cuando, por desgracia, sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con contundencia", desviando el foco hacia Alberto Núñez Feijóo y eludiendo responder por quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos.

Desde Ferraz anuncian que solicitarán amparo al Tribunal Supremo por las "injurias" y "calumnias" del comisionista contra Pedro Sánchez. "El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama", denuncian fuentes socialistas.

En la misma línea, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sucesora de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sostiene que el partido es una organización libre de la corrupción que señala Aldama.

Aldama ha hecho de las mentiras su estrategia de defensa. Son dos años ya señalando sin pruebas. No esperamos disculpas, con que dejen de calumniar es suficiente. Nuestra postura siempre ha sido la misma: tolerancia cero con la corrupción y colaboración total con la Justicia. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) April 29, 2026

En todo caso, insisten en señalar al principal partido de la oposición en un día en que la declaración del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez acapara todo el foco mediático. "No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción", denuncia el PSOE.