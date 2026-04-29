Las víctimas de Adamuz exigen respeto por las imágenes difundidas: "Reabre heridas que no han cicatrizado"

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha emitido un contundente comunicado este miércoles para manifestar su "profunda preocupación y malestar" ante la reciente publicación y emisión del material gráfico relacionado con el accidente ferroviario.

El suceso, en el que se vieron implicados convoyes de las compañías Alvia e Iryo, supuso un duro golpe para los pasajeros, que ahora denuncian el carácter "altamente sensible" de los documentos audiovisuales difundidos.

El presidente de la plataforma que agrupa a los damnificados, Mario Samper, ha sido el encargado de alzar la voz en representación de todos los pasajeros. En su escrito, Samper ha subrayado que la exposición pública de estas imágenes de la colisión ha provocado un impacto emocional significativo en muchas de las víctimas y sus familiares directos. Esta situación está "reabriendo heridas que aún no han cicatrizado", entorpeciendo el difícil y lento proceso de recuperación psicológica tras el enorme trauma vivido en las vías.

La reacción de los afectados no se ha hecho esperar. Tal y como reveló la propia plataforma, se han recibido multitud de mensajes de pasajeros que expresan el dolor y sufrimiento que les ha supuesto volver a enfrentarse a las escenas de aquel trágico suceso.

Piden responsabilidad, empatía y sentido común

Ante esta difícil situación, desde la asociación consideran de forma unánime que la divulgación de este tipo de contenido visual carece de la sensibilidad y el respeto que merecen quienes vivieron directamente las dramáticas consecuencias del accidente.

Por todo ello, el colectivo ha querido lanzar una petición formal y directa a las empresas de comunicación que han optado por hacer públicas dichas imágenes. Solicitan que, de cara al futuro, actúen con mayor responsabilidad, empatía y sentido común a la hora de abordar siniestros de esta magnitud. "Informar es un deber fundamental, pero debe hacerse siempre desde el respeto a la dignidad de las personas, especialmente en situaciones de tanta gravedad y carga emocional", concluye el texto remitido.